GLOSSA Расширение КОРОБКИ наружного монтажа, БЕЛЫЙ
GLOSSA Расширение КОРОБКИ наружного монтажа, БЕЛЫЙ
Референс: GSL000100C
Расширение коробки Systeme Electric (ранее Schneider Electric) серии Glossa (цвет белый) наружного монтажа. - Позволяет соединить несколько коробок для наружного монтажа. - Выполнена из материала PС+ASA, стойкого к УФ-излучению и появлению царапин.
Спецификация
Референсы на замену:
|Референс
|Количество
|Референс на замену
|Количество на замену
|Дата замены
|GSL000110C
|1
|GSL000100C
|1
|30.09.2020
Технические характеристики
EC002328 Аксессуары для распределительных коробок/боксов для монтажа в стене/потолке
Степень защиты (IP) IP20
Цвет изделия Белый
Подходит для встраиваемой монтажной коробки Нет
Цвет Белый
Основные характеристики
Цветовой оттенок Белый (RAL 9003)
Сегмент рынка рынок жилья малые коммерческие предприятия
Серия Glossa Glossa
Тип продукта расширение коробки наружного монтажа
Дополнительные характеристики
Тип монтажа открытый
Назначение продукта монтажная коробка
Материал PC + ASA глянцевое
Вес нетто 0.048 кг
Гарантия на оборудование
Гарантия Срок гарантии на данное оборудование составляет 5 лет с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
Логистические данные Брутто
|Тип упаковки
|Уровень
|Описание
|Кол-во
|Ед. изм.
|Штрихкод
|Длина
|Ширина
|Высота
|Ед. изм.
размера
|Вес
|Ед. изм
Веса
PCE
|1
|—
|1
|шт.
|3606485437538
|18.5
|13.5
|4.8
|см.
|0.05
|кг.
CAR
|2
|—
|16
|шт.
|13606485437535
|37.2
|18.6
|10.6
|см.
|0.934
|кг.
BAG
|3
|—
|96
|шт.
|43606485437536
|38.4
|38.4
|33.2
|см.
|6.124
|кг.
P12
|4
|—
|1728
|шт.
|—
|120
|80
|114.6
|см.
|128.225
|кг.
Логистические данные Нетто
Глубина 40 мм
Высота 83 мм
Ширина 79 мм
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Дата документа: 03/05/2024
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Дата документа: 16/09/2024
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