GLOSSA 3-постовая РАМКА, горизонтальная, БЕЛЫЙ
GLOSSA 3-постовая РАМКА, горизонтальная, БЕЛЫЙ
Референс: GSL000103
Рамка Systeme Electric (ранее Schneider Electric) серии Glossa (цвет белый) трёхместная. - Устанавливается в горизонтальном положении. - Выполнена из материала PС+ASA, стойкого к УФ-излучению и появлению царапин. - Позволяет гармонично вписать электроустановочное изделие в интерьер помещения.
Спецификация
Референсы на замену:
|Референс
|Количество
|Референс на замену
|Количество на замену
|Дата замены
|WDE000103
|1
|GSL000103
|1
|29.05.2020
Технические характеристики
EC000007 Рамка для электроустановочных устройств
Количество модулей по горизонтали (для модульных серий) 3
Степень защиты (IP) IP20
Прозрачный Нет
Отделка поверхности Глянцевый
Основные характеристики
Тип продукта рамка
Серия продукта Glossa
Дополнительные характеристики
Режим фиксации защёлкивание
Сегмент рынка рынок жилья малые коммерческие предприятия
Материал PC + ASA глянцевая
Расстояние между центрами 71 мм
Количество постов 3-постовая
Экологичность предложения
Директива ec rohs Соответствует
Экологическая отчетнсть ENVPEP130201EN
Статус устойчивого продукта Грин Премиум продукция
Не содержит ртути да
Регламент reach Содержание особо опасных веществ не превышает пороговую величину
Гарантия на оборудование
Гарантия Срок гарантии на данное оборудование составляет 5 лет с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
Логистические данные Брутто
|Тип упаковки
|Уровень
|Описание
|Кол-во
|Ед. изм.
|Штрихкод
|Длина
|Ширина
|Высота
|Ед. изм.
размера
|Вес
|Ед. изм
Веса
PCE
|1
|—
|1
|шт.
|3606480657610
|30.4
|10.5
|1.3
|см.
|0.04
|кг.
CAR
|2
|—
|15
|шт.
|13606480657617
|37.2
|18.6
|10.6
|см.
|0.743
|кг.
BAG
|3
|—
|90
|шт.
|43606480657618
|38.4
|38.4
|33.2
|см.
|4.983
|кг.
P12
|4
|—
|1620
|шт.
|—
|120
|80
|114.6
|см.
|107.681
|кг.
Логистические данные Нетто
Глубина 12 мм
Высота 82 мм
Вес 0.033 кг
Ширина 225 мм
Документы
Фильтры
Тип документа
Каталог
Каталог электроустановочных изделий 2024
Дата документа: 03/05/2024
Формат PDF
Размер 92.61 MB
Каталог электроустановочных изделий 2024
Каталог
Каталог для дизайнеров 2024
Дата документа: 31/05/2024
Формат PDF
Размер 9.99 MB
Каталог для дизайнеров 2024
BIM модели
Электроустановочные изделия производства Systeme Electric
Дата документа: 16/09/2024
Формат ZIP
Размер 318.59 MB
Электроустановочные изделия производства Systeme Electric
Официальные письма
Отказное письмо для позиций, не требующих сертификатов
Дата документа: 10/09/2024
Формат PDF
Размер 1.3 MB
Отказное письмо для позиций, не требующих сертификатов
Подписаться на электронную рассылку Систэм Электрик
Совместимые продукты