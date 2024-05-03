GLOSSA 4-постовая РАМКА, горизонтальная, БЕЛЫЙ
GLOSSA 4-постовая РАМКА, горизонтальная, БЕЛЫЙ
Референс: GSL000104
Рамка Systeme Electric (ранее Schneider Electric) серии Glossa (цвет белый) четырёхместная. - Устанавливается в горизонтальном положении. - Выполнена из материала PС+ASA, стойкого к УФ-излучению и появлению царапин. - Позволяет гармонично вписать электроустановочное изделие в интерьер помещения.
Спецификация
Референсы на замену:
|Референс
|Количество
|Референс на замену
|Количество на замену
|Дата замены
|WDE000104
|1
|GSL000104
|1
|29.05.2020
Технические характеристики
EC000007 Рамка для электроустановочных устройств
Количество постов по вертикали 1
Количество модулей по горизонтали (для модульных серий) 4
Степень защиты (IP) IP20
Прозрачный Нет
Основные характеристики
Тип продукта рамка
Серия продукта Glossa
Дополнительные характеристики
Материал PC + ASA глянцевая
Направление установки горизонтальная ориентация
Сегмент рынка малые коммерческие предприятия рынок жилья
Цветовой оттенок белый (RAL 9003)
Режим фиксации защёлкивание
Экологичность предложения
Директива ec rohs Соответствует
Регламент reach Содержание особо опасных веществ не превышает пороговую величину
Экологическая отчетнсть ENVPEP130201EN
Профиль кругооборота N/A
Не содержит ртути да
Гарантия на оборудование
Гарантия Срок гарантии на данное оборудование составляет 5 лет с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
Логистические данные Брутто
|Тип упаковки
|Уровень
|Описание
|Кол-во
|Ед. изм.
|Штрихкод
|Длина
|Ширина
|Высота
|Ед. изм.
размера
|Вес
|Ед. изм
Веса
PCE
|1
|—
|1
|шт.
|3606480657627
|38
|10.5
|1.3
|см.
|0.045
|кг.
CAR
|2
|—
|15
|шт.
|13606480657624
|37.2
|18.6
|10.6
|см.
|0.822
|кг.
BAG
|3
|—
|90
|шт.
|43606480657625
|38.4
|38.4
|33.2
|см.
|5.457
|кг.
P12
|4
|—
|1620
|шт.
|—
|120
|80
|114.6
|см.
|116.21
|кг.
Логистические данные Нетто
Глубина 12 мм
Высота 82 мм
Вес 0.043 кг
Ширина 296 мм
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Каталог
Каталог электроустановочных изделий 2024
Дата документа: 03/05/2024
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Каталог электроустановочных изделий 2024
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Электроустановочные изделия производства Systeme Electric
Дата документа: 16/09/2024
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Размер 318.59 MB
Электроустановочные изделия производства Systeme Electric
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Дата документа: 10/09/2024
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