GLOSSA 4-постовая РАМКА, вертикальная, БЕЛЫЙ
GLOSSA 4-постовая РАМКА, вертикальная, БЕЛЫЙ
Референс: GSL000108
Рамка Systeme Electric (ранее Schneider Electric) серии Glossa (цвет белый) четырёхместная. - Устанавливается в вертикальном положении. - Выполнена из материала PС+ASA, стойкого к УФ-излучению и появлению царапин. - Позволяет гармонично вписать электроустановочное изделие в интерьер помещения.
Спецификация
Технические характеристики
EC000007 Рамка для электроустановочных устройств
Количество постов по вертикали 4
Количество модулей по горизонтали (для модульных серий) 1
Степень защиты (IP) IP20
Прозрачный Нет
Основные характеристики
Серия продукта Glossa
Тип продукта рамка
Дополнительные характеристики
Сегмент рынка рынок жилья малые коммерческие предприятия
Количество постов 4-постовая
Расстояние между центрами 71 мм
Режим фиксации защёлкивание
Материал PC + ASA глянцевая
Экологичность предложения
Статус устойчивого продукта Грин Премиум продукция
Профиль кругооборота N/A
Директива ec rohs Соответствует
Экологическая отчетнсть ENVPEP130201EN
Регламент reach Содержание особо опасных веществ не превышает пороговую величину
Гарантия на оборудование
Гарантия Срок гарантии на данное оборудование составляет 5 лет с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
Логистические данные Брутто
|Тип упаковки
|Уровень
|Описание
|Кол-во
|Ед. изм.
|Штрихкод
|Длина
|Ширина
|Высота
|Ед. изм.
размера
|Вес
|Ед. изм
Веса
PCE
|1
|—
|1
|шт.
|3606480657665
|38
|10.5
|1.3
|см.
|0.048
|кг.
CAR
|2
|—
|15
|шт.
|13606480657662
|37.2
|18.6
|10.6
|см.
|0.864
|кг.
BAG
|3
|—
|90
|шт.
|43606480657663
|38.4
|38.4
|33.2
|см.
|5.708
|кг.
P12
|4
|—
|1620
|шт.
|—
|120
|80
|114.6
|см.
|120.73
|кг.
Логистические данные Нетто
Глубина 12 мм
Высота 296 мм
Вес 0.044 кг
Ширина 82 мм
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Каталог электроустановочных изделий 2024
Дата документа: 03/05/2024
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Дата документа: 16/09/2024
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