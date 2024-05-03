1-клавишный ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ, сх.1
1-клавишный ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ, сх.1
Референс: GSL000111
Механизм Systeme Electric (ранее Schneider Electric) серии Glossa (цвет белый) выключателя 1-клавишного подходит для сетей 250 В, на ток 10 А. - Выполнен из материала PС+ASA, стойкого к УФ-излучению и появлению царапин. - Эргономичные клеммы расположены в два ряда: сверху и снизу.
Спецификация
Референсы на замену:
|Референс
|Количество
|Референс на замену
|Количество на замену
|Дата замены
|WDE000111
|1
|GSL000111
|1
|29.05.2020
Технические характеристики
EC001590 Выключатель / Переключатель
Сигнальный контакт состояния Нет
Вид/марка материала Термопласт
Высота устройства 70.8
Номинальный ток (A) 10
Основные характеристики
Серия продукта Glossa
Область применения управление
Тип продукта выключатель нагрузки
Дополнительные характеристики
Глубина встраивания 22.6 мм
Цветовой оттенок белый (RAL 9003)
Тип монтажа скрытый
Функция переключения 1-полюсн.
Режим фиксации винтами лапками
Условия эксплуатации
Степень защиты ip IP20
Сертификаты EAC
Стандарты TP TС 004/2011
Гарантия на оборудование
Гарантия Срок гарантии на данное оборудование составляет 5 лет с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
Экологичность предложения
Регламент reach Содержание особо опасных веществ не превышает пороговую величину
Статус устойчивого продукта Грин Премиум продукция
Не содержит ртути да
Профиль кругооборота N/A
Экологическая отчетнсть ENVPEP130201EN
Логистические данные Брутто
|Тип упаковки
|Уровень
|Описание
|Кол-во
|Ед. изм.
|Штрихкод
|Длина
|Ширина
|Высота
|Ед. изм.
размера
|Вес
|Ед. изм
Веса
PCE
|1
|—
|1
|шт.
|3606480657337
|16
|10.5
|4
|см.
|0.068
|кг.
CAR
|2
|—
|20
|шт.
|13606480657334
|37.2
|18.6
|8
|см.
|1.49
|кг.
BAG
|3
|—
|160
|шт.
|43606480657335
|38.4
|38.4
|33.2
|см.
|12.443
|кг.
P12
|4
|—
|2880
|шт.
|—
|120
|80
|114.6
|см.
|241.967
|кг.
Логистические данные Нетто
Глубина 38.5 мм
Высота 71 мм
Вес 0.071 кг
Ширина 71 мм
Документы
Фильтры
Тип документа
Каталог
Каталог электроустановочных изделий 2024
Дата документа: 03/05/2024
Формат PDF
Размер 92.61 MB
Каталог электроустановочных изделий 2024
Каталог
Каталог для дизайнеров 2024
Дата документа: 31/05/2024
Формат PDF
Размер 9.99 MB
Каталог для дизайнеров 2024
BIM модели
Электроустановочные изделия производства Systeme Electric
Дата документа: 16/09/2024
Формат ZIP
Размер 318.59 MB
Электроустановочные изделия производства Systeme Electric
Техническая документация
Выключатели и переключатели серии Glossa
Дата документа: 10/11/2023
Формат PDF
Размер 487.33 kB
Выключатели и переключатели серии Glossa
Подписаться на электронную рассылку Систэм Электрик
Рекомендуемые продукты
Совместимые продукты