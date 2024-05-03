РОЗЕТКА двойная без заземления
РОЗЕТКА двойная без заземления
Референс: GSL000120
Розетка двойная Systeme Electric (ранее Schneider Electric) серии Glossa (в сборе, цвет белый) без заземления и без шторок подходит для сетей 250 В, на ток 16 А. - Выполнен из материала PС+ASA, стойкого к УФ-излучению и появлению царапин. - Эргономичные клеммы розеток расположены в один ряд. - Двойная розетка позволяет подключить два устройства в одном месте.
Спецификация
Референсы на замену:
|Референс
|Количество
|Референс на замену
|Количество на замену
|Дата замены
|WDE000120
|1
|GSL000120
|1
|29.05.2020
Технические характеристики
EC000125 Розетка силовая (штепсельная)
С сигнальной лампой (индикатором) Нет
С ориентационной подсветкой Нет
С встроенным зарядным устройством USB Нет
С выталкивателем Нет
Основные характеристики
Стандартное описание розетки без заземляющего контакта
Тип продукта двойная розетка
Серия продукта Glossa
Конфигурация выходных полюсов 2P
Серия Glossa
Дополнительные характеристики
Режим фиксации винтами лапками
Цветовой оттенок белый (RAL 9003)
Материал PC + ASA глянцевая
Глубина встраивания 25 мм
Тип монтажа скрытый
Условия эксплуатации
Степень защиты ip IP20
Сертификаты EAC
Стандарты TP TС 004/2011
Экологичность предложения
Директива ec rohs Соответствует
Регламент reach Содержание особо опасных веществ не превышает пороговую величину
Статус устойчивого продукта Грин Премиум продукция
Профиль кругооборота N/A
Информация об исключениях по регламенту rohs да
Гарантия на оборудование
Гарантия Срок гарантии на данное оборудование составляет 5 лет с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
Логистические данные Брутто
|Тип упаковки
|Уровень
|Описание
|Кол-во
|Ед. изм.
|Штрихкод
|Длина
|Ширина
|Высота
|Ед. изм.
размера
|Вес
|Ед. изм
Веса
PCE
|1
|—
|1
|шт.
|3606480657764
|20
|12.5
|4.2
|см.
|0.071
|кг.
CAR
|2
|—
|15
|шт.
|13606480657761
|37.2
|18.6
|10.6
|см.
|1.212
|кг.
BAG
|3
|—
|90
|шт.
|43606480657762
|38.4
|38.4
|33.2
|см.
|7.794
|кг.
P12
|4
|—
|1620
|шт.
|—
|120
|80
|114.6
|см.
|158.288
|кг.
Логистические данные Нетто
Глубина 40 мм
Высота 112 мм
Вес 0.071 кг
Ширина 82 мм
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Дата документа: 03/05/2024
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Дата документа: 16/09/2024
Формат ZIP
Размер 318.59 MB
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Размер 323.87 kB
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