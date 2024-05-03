Розетка USB A+C 45W «Glossa» С/У б/РАМКИ (230В, 2,4А)
Розетка USB A+C 45W «Glossa» С/У б/РАМКИ (230В, 2,4А)
Референс: GSL000129
Розетка Systeme Electric (ранее Schneider Electric) серии Glossa (цвет белый) двойная USB с разъемами типа A+C высокоскоростная. - Самая современная USB-зарядка с двумя разъемами позволяет заряжать как стандартные мобильные устройства через разъем типа А, так и новейшие устройства с разъемом типа С. - Позволяет заряжать смартфоны последнего поколения, которые поддерживают функцию быстрой зарядки. - Мощность: тип-A – 7.5 Вт, тип-С - 45Вт. - Поддерживает современные протоколы быстрой зарядки QC, PD, последних версий. - Лицевые детали из качественного ABS-пластика, устойчивого к царапинам и УФ-излучению.
Спецификация
Технические характеристики
EC002949 USB розетка (зарядное устройство)
Степень защиты (IP) IP20
Цвет Белый
Частота 50-60
Макс. выход. ток 2250
Основные характеристики
Серия продукта Glossa
Тип продукта USB-розетка
Цветовой оттенок Белый
Сегмент рынка Рынок жилья Малые коммерческие предприятия
Серия Glossa
Дополнительные характеристики
Максимальная потребляемая мощность в вт 0.1 Вт
Тип упаковки Коробка индивидуальная
Стандарты EAC, 037
Вес нетто 0,129 кг
Тип соединителя USB тип-А, USB тип-С
Условия эксплуатации
Степень защиты ip IP20
Сертификаты EAC
Стандарты TP TС 004/2011
Гарантия на оборудование
Гарантия Срок гарантии на данное оборудование составляет 5 лет с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
Логистические данные Брутто
|Тип упаковки
|Уровень
|Описание
|Кол-во
|Ед. изм.
|Штрихкод
|Длина
|Ширина
|Высота
|Ед. изм.
размера
|Вес
|Ед. изм
Веса
PCE
|1
|—
|1
|шт.
|3606482211261
|9.5
|7.5
|5.5
|см.
|0.145
|кг.
CAR
|2
|—
|8
|шт.
|13606482211268
|23.2
|19.5
|8.9
|см.
|1.263
|кг.
BAG
|3
|—
|16
|шт.
|23606482211265
|40.4
|24.2
|10.6
|см.
|2.709
|кг.
P12
|4
|—
|1440
|шт.
|33606482211262
|120
|80
|110.4
|см.
|261.761
|кг.
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Размер 318.59 MB
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Техническая документация
Розетка USB(А+С) 45W cерии Glossa
Дата документа: 16/10/2023
Формат PDF
Размер 247.98 kB
Розетка USB(А+С) 45W cерии Glossa
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