ТЕРМОСТАТ электрон.тепл.пола с датч.,10A
ТЕРМОСТАТ электрон.тепл.пола с датч.,10A
Референс: GSL000138
GLOSSA термостат электрон.теплого пола с датчиком с классческим управлением без дисплея,от+5до+50°C,10A,в сборе, БЕЛЫЙ
Спецификация
Технические характеристики
EC010927 Комнатный терморегулятор / термостат
Глубина 41
Номинальный ток (A) 10
Потребление энергии в режиме ожидания 0
Макс. значение диапазона измерения 50
Основные характеристики
Область применения управление температурой
Тип продукта термостат теплого пола с классческим управлением без дисплея
Тип защиты защита от перенапряжения
Предоставленное оборудование switch Вкл.-Откл.
Серия Glossa
Дополнительные характеристики
Номинальный ток 0,416666666666667
Режим фиксации винтами
Диапазон настройки температуры 5-50 °C
Тип привода Электронный контроллер
Сегмент рынка рынок жилья малые коммерческие предприятия
Условия эксплуатации
Стандарты TP TС 004/2011
Степень защиты ip IP20
Гарантия на оборудование
Гарантия Срок гарантии на данное оборудование составляет 5 лет с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
Экологичность предложения
Директива ec rohs Соответствует
Не содержит ртути да
Регламент rohs китая Продукт вне сферы действия RoHS Китая. Декларация вещества дла сведения
Регламент reach Содержание особо опасных веществ не превышает пороговую величину
Информация об исключениях по регламенту rohs да
Логистические данные Брутто
|Тип упаковки
|Уровень
|Описание
|Кол-во
|Ед. изм.
|Штрихкод
|Длина
|Ширина
|Высота
|Ед. изм.
размера
|Вес
|Ед. изм
Веса
PCE
|1
|—
|1
|шт.
|3606480657696
|12.3
|10
|5.7
|см.
|0.271
|кг.
CAR
|2
|—
|4
|шт.
|13606480657693
|18.6
|18.6
|10.6
|см.
|1.186
|кг.
BAG
|3
|—
|48
|шт.
|43606480657694
|38.4
|38.4
|33.2
|см.
|14.75
|кг.
P12
|4
|—
|864
|шт.
|—
|120
|80
|114.6
|см.
|283.49
|кг.
Логистические данные Нетто
Глубина 41 мм
Высота 82 мм
Вес 0.232 кг
Ширина 82 мм
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