Продукты
GSL000141
РОЗЕТКА без заземления
GSL000141
GSL000141
GSL000141
GSL000141
GSL000141
GSL000141
GSL000141
GSL000141

РОЗЕТКА без заземления

Референс: GSL000141
Линейка Glossa
Ознакомиться с рекомендованной заменой

Механизм Systeme Electric (ранее Schneider Electric) серии Glossa (цвет белый) розетки одинарной без заземления и без шторок подходит для сетей 250 В, на ток 16 А. - Выполнен из материала PС+ASA, стойкого к УФ-излучению и появлению царапин. - Эргономичные клеммы розеток расположены в один ряд.

Спецификация
Референсы на замену:
РеференсКоличествоРеференс на заменуКоличество на заменуДата замены
WDE0001411GSL000141129.05.2020
Технические характеристики
EC000125 Розетка силовая (штепсельная)
С сигнальной лампой (индикатором) Нет
С ориентационной подсветкой Нет
С встроенным зарядным устройством USB Нет
С выталкивателем Нет
Основные характеристики
Конфигурация выходных полюсов 2P
Серия Glossa
Тип продукта одна розетка
Серия продукта Glossa
Стандартное описание розетки без заземляющего контакта
Дополнительные характеристики
Комплектация изделия механизм
Материал PC + ASA глянцевая
Тип монтажа скрытый
Соединения – клеммы винтовые зажимы 2.5-2.5 мм² жесткий кабель винтовые зажимы 2.5-2.5 мм² гибкий кабель
Режим фиксации винтами лапками
Условия эксплуатации
Сертификаты EAC
Степень защиты ip IP20
Стандарты TP TС 004/2011
Экологичность предложения
Директива ec rohs Соответствует
Не содержит ртути да
Профиль кругооборота N/A
Информация об исключениях по регламенту rohs да
Экологическая отчетнсть ENVPEP130201EN
Гарантия на оборудование
Гарантия Срок гарантии на данное оборудование составляет 5 лет с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
Логистические данные Брутто
Тип упаковкиУровеньОписаниеКол-воЕд. изм.ШтрихкодДлинаШиринаВысотаЕд. изм.
размера		ВесЕд. изм
Веса
PCE
11шт.36064806574671610.53.8 см. 0.064кг.
CAR
220шт.1360648065746437.218.68 см. 1.401кг.
BAG
3160шт.4360648065746538.438.433.2 см. 11.729кг.
P12
42880шт.12080114.6 см. 229.122кг.
Логистические данные Нетто
Глубина 37 мм
Высота 71 мм
Вес 0.066 кг
Ширина 71 мм
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Тип документа
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Каталог электроустановочных изделий 2024
Дата документа: 03/05/2024
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Размер 92.61 MB
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Формат ZIP
Размер 318.59 MB
Электроустановочные изделия производства Systeme Electric
Техническая документация
Розетки серии Glossa
Дата документа: 16/10/2023
Формат PDF
Размер 323.87 kB
Розетки серии Glossa
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Совместимые продукты
GSL000101
 
GLOSSA 1-постовая РАМКА, БЕЛЫЙ
GSL000103
 
GLOSSA 3-постовая РАМКА, горизонтальная, БЕЛЫЙ
GSL000104
 
GLOSSA 4-постовая РАМКА, горизонтальная, БЕЛЫЙ
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