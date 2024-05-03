РОЗЕТКА с заземлением
РОЗЕТКА с заземлением
Референс: GSL000143
Механизм Systeme Electric (ранее Schneider Electric) серии Glossa (цвет белый) розетки одинарной с заземлением и без шторок подходит для сетей 250 В, на ток 16 А. - Заземляющий контакт обеспечивает дополнительную защиту от удара электрическим током. При наличии заземления электрический потенциал уходит в землю, защищая человека. - Выполнен из материала PС+ASA, стойкого к УФ-излучению и появлению царапин. - Эргономичные клеммы розеток расположены в один ряд.
Спецификация
Референсы на замену:
|Референс
|Количество
|Референс на замену
|Количество на замену
|Дата замены
|WDE000143
|1
|GSL000143
|1
|29.05.2020
Технические характеристики
EC000125 Розетка силовая (штепсельная)
С сигнальной лампой (индикатором) Нет
С ориентационной подсветкой Нет
С встроенным зарядным устройством USB Нет
С выталкивателем Нет
Основные характеристики
Стандартное описание розетки с заземляющим контактом
Серия Glossa
Серия продукта Glossa
Тип продукта одна розетка
Конфигурация выходных полюсов 2P + E
Дополнительные характеристики
Комплектация изделия механизм
Сегмент рынка рынок жилья малые коммерческие предприятия
[ue] номинальное рабочее напряжение 250 V переменный ток
Режим фиксации лапками винтами
Тип монтажа скрытый
Условия эксплуатации
Стандарты TP TС 004/2011
Степень защиты ip IP20
Сертификаты EAC
Экологичность предложения
Экологическая отчетнсть ENVPEP130201EN
Информация об исключениях по регламенту rohs да
Регламент reach Содержание особо опасных веществ не превышает пороговую величину
Не содержит ртути да
Статус устойчивого продукта Грин Премиум продукция
Гарантия на оборудование
Гарантия Срок гарантии на данное оборудование составляет 5 лет с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
Логистические данные Брутто
|Тип упаковки
|Уровень
|Описание
|Кол-во
|Ед. изм.
|Штрихкод
|Длина
|Ширина
|Высота
|Ед. изм.
размера
|Вес
|Ед. изм
Веса
PCE
|1
|—
|1
|шт.
|3606480657474
|7.08
|7.08
|4.01
|см.
|0.083
|кг.
CAR
|2
|—
|20
|шт.
|—
|37.2
|18.6
|8
|см.
|1.774
|кг.
BAG
|3
|—
|160
|шт.
|43606480657472
|38.4
|38.4
|33.2
|см.
|14.45
|кг.
P12
|4
|—
|2880
|шт.
|—
|120
|80
|118
|см.
|280
|кг.
Логистические данные Нетто
Глубина 40 мм
Высота 71 мм
Вес 0.073 кг
Ширина 71 мм
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Дата документа: 03/05/2024
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Дата документа: 16/09/2024
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Размер 318.59 MB
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Дата документа: 16/10/2023
Формат PDF
Размер 323.87 kB
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