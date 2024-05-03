2-клавишный ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ, сх.5
2-клавишный ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ, сх.5
Референс: GSL000152
Выключатель Systeme Electric (ранее Schneider Electric) серии Glossa (в сборе, цвет белый) двухклавишный подходит для сетей 250 В, на ток 10 А. - Двухклавишный выключатель позволяет управлять двумя источниками света с одной точки. - Выполнен из материала PС+ASA, стойкого к УФ-излучению и появлению царапин. - Эргономичные клеммы расположены в два ряда: сверху и снизу.
Спецификация
Референсы на замену:
|Референс
|Количество
|Референс на замену
|Количество на замену
|Дата замены
|WDE000152
|1
|GSL000152
|1
|29.05.2020
Технические характеристики
EC001590 Выключатель / Переключатель
Сигнальный контакт состояния Нет
Вид/марка материала Термопласт
Высота устройства 82.8
Номинальный ток (A) 10
Основные характеристики
Серия продукта Glossa
Область применения управление
Тип продукта выключатель нагрузки
Дополнительные характеристики
Тип монтажа скрытый
Локальная индикация без
Комплектация изделия механизм в сборе
Материал центре пластины: PC + ASA монт. рама: оцинкованная сталь рамка: PC + ASA
Глубина встраивания 22.6 мм
Условия эксплуатации
Степень защиты ip IP20
Сертификаты EAC
Стандарты TP TС 004/2011
Экологичность предложения
Регламент rohs китая Продукт вне сферы действия RoHS Китая. Декларация вещества дла сведения
Директива ec rohs Соответствует
Информация об исключениях по регламенту rohs да
Не содержит ртути да
Экологическая отчетнсть ENVPEP130201EN
Гарантия на оборудование
Гарантия Срок гарантии на данное оборудование составляет 5 лет с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
Логистические данные Брутто
|Тип упаковки
|Уровень
|Описание
|Кол-во
|Ед. изм.
|Штрихкод
|Длина
|Ширина
|Высота
|Ед. изм.
размера
|Вес
|Ед. изм
Веса
PCE
|1
|—
|1
|шт.
|3606480657689
|16
|11.5
|4
|см.
|0.085
|кг.
CAR
|2
|—
|15
|шт.
|13606480657686
|37.2
|18.6
|10.6
|см.
|1.412
|кг.
BAG
|3
|—
|90
|шт.
|43606480657687
|38.4
|38.4
|33.2
|см.
|8.996
|кг.
P12
|4
|—
|1620
|шт.
|—
|120
|80
|114.6
|см.
|179.927
|кг.
Логистические данные Нетто
Глубина 38.5 мм
Высота 82 мм
Вес 0.086 кг
Ширина 82 мм
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Размер 487.33 kB
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