БЛОК: РОЗЕТКА + 1-кл ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ БЕЛ

Блок комбинированный Systeme Electric (ранее Schneider Electric) серии Glossa (в сборе, цвет белый) предназначен для сетей до 250 В, состоит из розетки на 16 А и 1-клавишного выключателя на 10 А. - Блок удобен в применении и отлично подходит для коридора. - Выполнен из материала PС+ASA, стойкого к УФ-излучению и появлению царапин.