1-клавишный ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ с подсв.,сх.6а
1-клавишный ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ с подсв.,сх.6а
Референс: GSL000163
Механизм Systeme Electric (ранее Schneider Electric) серии Glossa (цвет белый) переключателя 1-клавишного с подсветкой подходит для сетей 250 В, на ток 10 А. - Благодаря современной светодиодной подсветке зеленого цвета изделие легко найти в темноте. - Переключатель позволяют управлять одним источником света с двух точек. - Выполнен из материала PС+ASA, стойкого к УФ-излучению и появлению царапин. - Эргономичные клеммы расположены в два ряда: сверху и снизу.
Спецификация
Референсы на замену:
|Референс
|Количество
|Референс на замену
|Количество на замену
|Дата замены
|WDE000163
|1
|GSL000163
|1
|29.05.2020
Технические характеристики
EC001590 Выключатель / Переключатель
Сигнальный контакт состояния Да
Вид/марка материала Термопласт
Высота устройства 70.8
Номинальный ток (A) 10
Основные характеристики
Область применения управление
Тип продукта выключатель нагрузки
Серия продукта Glossa
Дополнительные характеристики
Локальная индикация зеленый подсветка
Сегмент рынка рынок жилья малые коммерческие предприятия
Функция переключения 1-полюсный на 2 направления
[ue] номинальное рабочее напряжение 250 V переменный ток
Цветовой оттенок белый (RAL 9003)
Условия эксплуатации
Стандарты TP TС 004/2011
Сертификаты EAC
Степень защиты ip IP20
Гарантия на оборудование
Гарантия Срок гарантии на данное оборудование составляет 5 лет с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
Экологичность предложения
Профиль кругооборота N/A
Регламент reach Содержание особо опасных веществ не превышает пороговую величину
Информация об исключениях по регламенту rohs да
Регламент rohs китая Продукт вне сферы действия RoHS Китая. Декларация вещества дла сведения
Директива ec rohs Соответствует
Логистические данные Брутто
|Тип упаковки
|Уровень
|Описание
|Кол-во
|Ед. изм.
|Штрихкод
|Длина
|Ширина
|Высота
|Ед. изм.
размера
|Вес
|Ед. изм
Веса
PCE
|1
|—
|1
|шт.
|3606480657405
|16
|10.5
|4
|см.
|0.071
|кг.
CAR
|2
|—
|20
|шт.
|13606480657402
|37.2
|18.6
|8
|см.
|1.532
|кг.
BAG
|3
|—
|160
|шт.
|43606480657403
|38.4
|38.4
|33.2
|см.
|12.779
|кг.
P12
|4
|—
|2880
|шт.
|—
|120
|80
|114.6
|см.
|248.015
|кг.
Логистические данные Нетто
Глубина 38.5 мм
Высота 71 мм
Вес 0.075 кг
Ширина 71 мм
Документы
Фильтры
Тип документа
Каталог
Каталог электроустановочных изделий 2024
Дата документа: 03/05/2024
Формат PDF
Размер 92.61 MB
Каталог электроустановочных изделий 2024
Каталог
Каталог для дизайнеров 2024
Дата документа: 31/05/2024
Формат PDF
Размер 9.99 MB
Каталог для дизайнеров 2024
BIM модели
Электроустановочные изделия производства Systeme Electric
Дата документа: 16/09/2024
Формат ZIP
Размер 318.59 MB
Электроустановочные изделия производства Systeme Electric
Техническая документация
Выключатели и переключатели серии Glossa
Дата документа: 10/11/2023
Формат PDF
Размер 487.33 kB
Выключатели и переключатели серии Glossa
Подписаться на электронную рассылку Систэм Электрик
Рекомендуемые продукты
Совместимые продукты