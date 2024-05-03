Продукты
GSL000169
Карточный ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ, сх.6
GSL000169
GSL000169
GSL000169
GSL000169
GSL000169
GSL000169
GSL000169

Карточный ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ, сх.6

Референс: GSL000169
Линейка Glossa

Механизм Systeme Electric (ранее Schneider Electric) серии Glossa (цвет белый) выключателя карточного подходит для сетей 250 В, на ток 10 А. - Идеально подходит для гостиниц и отелей. - Выполнен из материала PС+ASA, стойкого к УФ-излучению и появлению царапин.

Спецификация
Технические характеристики
EC000029 Кнопочный, самовозвратный, карточный выключатель
Цвет изделия Белый
С подсветкой Да
Цвет по RAL 9003
Ширина устройства 71
Основные характеристики
Область применения гостиница
Серия продукта Glossa
Серия Glossa
Тип продукта выключатель, управляемый карточкой-ключом
Дополнительные характеристики
Режим фиксации винтами лапками
Сегмент рынка рынок жилья малые коммерческие предприятия
Тип монтажа скрытый
[ue] номинальное рабочее напряжение 250 V переменный ток
Материал монт. рама: оцинкованная сталь центре пластины: PC + ASA глянцевая
Условия эксплуатации
Стандарты TP TС 004/2011
Степень защиты ip IP20
Сертификаты EAC
Экологичность предложения
Статус устойчивого продукта Грин Премиум продукция
Регламент rohs китая Продукт вне сферы действия RoHS Китая. Декларация вещества дла сведения
Не содержит ртути да
Профиль кругооборота N/A
Информация об исключениях по регламенту rohs да
Гарантия на оборудование
Гарантия Срок гарантии на данное оборудование составляет 5 лет с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
Логистические данные Брутто
Тип упаковкиУровеньОписаниеКол-воЕд. изм.ШтрихкодДлинаШиринаВысотаЕд. изм.
размера		ВесЕд. изм
Веса
PCE
11шт.36064806573821610.54 см. 0.082кг.
CAR
220шт.1360648065738937.218.68 см. 1.755кг.
BAG
3160шт.4360648065738038.438.433.2 см. 14.565кг.
P12
42880шт.12080114.6 см. 280.162кг.
Логистические данные Нетто
Глубина 41 мм
Высота 71 мм
Вес 0.076 кг
Ширина 71 мм
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Размер 318.59 MB
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Техническая документация
Выключатели и переключатели серии Glossa
Дата документа: 10/11/2023
Формат PDF
Размер 487.33 kB
Выключатели и переключатели серии Glossa
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