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GSL000173
БЛОК: РОЗЕТКА + 2-кл ВЫКЛ с подсв. БЕЛ
GSL000173
GSL000173
GSL000173

БЛОК: РОЗЕТКА + 2-кл ВЫКЛ с подсв. БЕЛ

Референс: GSL000173
Линейка Glossa

Блок комбинированный Systeme Electric (ранее Schneider Electric) серии Glossa (в сборе, цвет белый) предназначен для сетей до 250 В, состоит из розетки на 16 А и 2-клавишного выключателя с подсветкой на 10 А. - Благодаря современной светодиодной подсветке зеленого цвета изделие легко найти в темноте. - Блок удобен в применении и отлично подходит для коридора. - Двухклавишный выключатель позволяет управлять двумя источниками света из одной точки. - Выполнен из материала PС+ASA, стойкого к УФ-излучению и появлению царапин.

Спецификация
Технические характеристики
EC000020 Блок комбинированный (комбинация выключателя и розеток)
Номинальный ток 6
Ширина устройства 82.7
С миниатюрным предохранителем Нет
Отделка поверхности Глянцевый
Гарантия на оборудование
Гарантия Срок гарантии на данное оборудование составляет 5 лет с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
Логистические данные Брутто
Тип упаковкиУровеньОписаниеКол-воЕд. изм.ШтрихкодДлинаШиринаВысотаЕд. изм.
размера		ВесЕд. изм
Веса
PCE
11шт.36064854373612412.54.5 см. 0.132кг.
CAR
29шт.1360648543736837.218.610.6 см. 1.328кг.
BAG
354шт.4360648543736938.438.433.2 см. 8.492кг.
P12
4972шт.12080114.6 см. 170.846кг.
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Размер 318.59 MB
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С-ТР ТС-НВО
ЕАЭС RU С-RU.АБ53.В.01822_21
Формат PDF
Размер 1.2 MB
Срок действия: 09/09/2021 - 08/09/2026
ЕАЭС RU С-RU.АБ53.В.01822_21
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