БЛОК: РОЗЕТКА + 2-кл ВЫКЛ с подсв. БЕЛ
БЛОК: РОЗЕТКА + 2-кл ВЫКЛ с подсв. БЕЛ
Референс: GSL000173
Блок комбинированный Systeme Electric (ранее Schneider Electric) серии Glossa (в сборе, цвет белый) предназначен для сетей до 250 В, состоит из розетки на 16 А и 2-клавишного выключателя с подсветкой на 10 А. - Благодаря современной светодиодной подсветке зеленого цвета изделие легко найти в темноте. - Блок удобен в применении и отлично подходит для коридора. - Двухклавишный выключатель позволяет управлять двумя источниками света из одной точки. - Выполнен из материала PС+ASA, стойкого к УФ-излучению и появлению царапин.
Спецификация
Технические характеристики
EC000020 Блок комбинированный (комбинация выключателя и розеток)
Номинальный ток 6
Ширина устройства 82.7
С миниатюрным предохранителем Нет
Отделка поверхности Глянцевый
Гарантия на оборудование
Гарантия Срок гарантии на данное оборудование составляет 5 лет с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
Логистические данные Брутто
|Тип упаковки
|Уровень
|Описание
|Кол-во
|Ед. изм.
|Штрихкод
|Длина
|Ширина
|Высота
|Ед. изм.
размера
|Вес
|Ед. изм
Веса
PCE
|1
|—
|1
|шт.
|3606485437361
|24
|12.5
|4.5
|см.
|0.132
|кг.
CAR
|2
|—
|9
|шт.
|13606485437368
|37.2
|18.6
|10.6
|см.
|1.328
|кг.
BAG
|3
|—
|54
|шт.
|43606485437369
|38.4
|38.4
|33.2
|см.
|8.492
|кг.
P12
|4
|—
|972
|шт.
|—
|120
|80
|114.6
|см.
|170.846
|кг.
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Тип документа
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Формат PDF
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Дата документа: 16/09/2024
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Размер 318.59 MB
Электроустановочные изделия производства Systeme Electric
С-ТР ТС-НВО
ЕАЭС RU С-RU.АБ53.В.01822_21
Формат PDF
Размер 1.2 MB
Срок действия: 09/09/2021 - 08/09/2026
ЕАЭС RU С-RU.АБ53.В.01822_21
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