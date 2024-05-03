БЛОК: РОЗЕТКА с з/к со шт + 3кл.ВЫКЛ БЕЛ
БЛОК: РОЗЕТКА с з/к со шт + 3кл.ВЫКЛ БЕЛ
Референс: GSL000178
Блок комбинированный Systeme Electric (ранее Schneider Electric) серии Glossa (в сборе, цвет белый) предназначен для сетей до 250 В, состоит из розетки с заземлением и шторками на 16 А и 3-клавишного выключателя на 10 А. - Блок удобен в применении и отлично подходит для коридора. - Заземляющий контакт обеспечивает дополнительную защиту от удара электрическим током. При наличии заземления электрический потенциал уходит в землю, защищая человека. - Трёхклавишный выключатель позволяет управлять тремя источниками света из одной точки. - Выполнен из материала PС+ASA, стойкого к УФ-излучению и появлению царапин.
Спецификация
Технические характеристики
EC000020 Блок комбинированный (комбинация выключателя и розеток)
Минимальная глубина встраивания монтажной коробки 45
Номинальный ток 10
Количество активных контактов (плоских) 0
Количество активных контактов (круглых) 2
Основные характеристики
[in] номинальный ток 16 А в 250 V переменный ток
Серия Glossa
Тип продукта socket-outlet with switch
Конфигурация выходных полюсов 2P + E with shutter
Дополнительные характеристики
Материал ASA + PC: block
Номинальный ток 10 AX
Цветовой оттенок белый
Соединения – клеммы безвинтовые зажимы 2.5-2.5 мм² жесткий кабель безвинтовые зажимы 2.5-2.5 мм² гибкий кабель
Тип привода клавиша
Условия эксплуатации
Характеристики окружающей среды не содержащий галогенов
Сертификаты ГОСТ Р
Степень защиты ip IP20
Экологичность предложения
Информация об исключениях по регламенту rohs да
Регламент reach Содержание особо опасных веществ не превышает пороговую величину
Не содержит ртути да
Регламент rohs китая Продукт вне сферы действия RoHS Китая. Декларация вещества дла сведения
Статус устойчивого продукта Грин Премиум продукция
Гарантия на оборудование
Гарантия Срок гарантии на данное оборудование составляет 5 лет с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
Логистические данные Брутто
|Тип упаковки
|Уровень
|Описание
|Кол-во
|Ед. изм.
|Штрихкод
|Длина
|Ширина
|Высота
|Ед. изм.
размера
|Вес
|Ед. изм
Веса
PCE
|1
|—
|1
|шт.
|3606485437408
|24
|12.5
|4.7
|см.
|0.143
|кг.
CAR
|2
|—
|9
|шт.
|13606485437405
|37.2
|18.6
|10.6
|см.
|1.426
|кг.
BAG
|3
|—
|54
|шт.
|43606485437406
|38.4
|38.4
|33.2
|см.
|9.079
|кг.
P12
|4
|—
|972
|шт.
|—
|120
|80
|114.6
|см.
|181.412
|кг.
Логистические данные Нетто
Глубина 43.5 мм
Высота 154 мм
Ширина 83 мм
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Тип документа
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Дата документа: 03/05/2024
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Электроустановочные изделия производства Systeme Electric
Дата документа: 16/09/2024
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Размер 318.59 MB
Электроустановочные изделия производства Systeme Electric
С-ТР ТС-НВО
ЕАЭС RU С-RU.АБ53.В.01822_21
Формат PDF
Размер 1.2 MB
Срок действия: 09/09/2021 - 08/09/2026
ЕАЭС RU С-RU.АБ53.В.01822_21
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