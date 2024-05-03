Продукты
GSL000181K
РОЗЕТКА компьютерная RJ45 кат.5E
GSL000181K
GSL000181K
GSL000181K
GSL000181K
GSL000181K
GSL000181K
GSL000181K

РОЗЕТКА компьютерная RJ45 кат.5E

Референс: GSL000181K
Линейка Glossa
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Механизм Systeme Electric (ранее Schneider Electric) серии Glossa (цвет белый) розетки компьютерной с разъёмом RJ45 категория 5е предназначен для удобного и быстрого подключения вашего компьютера к компьютерной сети. - Выполнен из материала PС+ASA, стойкого к УФ-излучению и появлению царапин.

Спецификация
Референсы на замену:
РеференсКоличествоРеференс на заменуКоличество на заменуДата замены
WDE0001831GSL000181K129.05.2020
Технические характеристики
EC001264 Розетки телекоммуникационные (телефон/компьютер)
Цветовая кодировка Да
Степень защиты (IP) IP20
Материал Пластик
Цвет изделия Белый
Основные характеристики
Сегмент рынка рынок жилья малые коммерческие предприятия
Серия Glossa Glossa
Комплектация изделия механизм с крепежной рамой и центральной платой
Тип информационной розетки 4 прямой RJ45 Кат. 5e UTP
Область применения связь
Дополнительные характеристики
Тип монтажа утопленный
Количество разъемов (гнёзда) 1
Глубина встраивания 23 мм
Вес нетто 0.057 кг
Маркировка цветовая кодировка
Условия эксплуатации
Степень защиты ip IP20
Гарантия на оборудование
Гарантия Срок гарантии на данное оборудование составляет 5 лет с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
Логистические данные Брутто
Тип упаковкиУровеньОписаниеКол-воЕд. изм.ШтрихкодДлинаШиринаВысотаЕд. изм.
размера		ВесЕд. изм
Веса
PCE
11шт.36064806575041610.53.6 см. 0.056кг.
CAR
210шт.1360648065750118.618.68 см. 0.637кг.
BAG
3160шт.4360648065750238.438.433.2 см. 10.703кг.
P12
42880шт.12080114.6 см. 210.651кг.
Логистические данные Нетто
Глубина 35 мм
Высота 71 мм
Ширина 71 мм
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Размер 318.59 MB
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Техническая документация
Розетки компьютерные и телефонные серии Glossa
Дата документа: 10/11/2023
Формат PDF
Размер 339.88 kB
Розетки компьютерные и телефонные серии Glossa
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