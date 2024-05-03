РОЗЕТКА двойная RJ11+RJ45, кат.5E
РОЗЕТКА двойная RJ11+RJ45, кат.5E
Референс: GSL000185
Механизм Systeme Electric (ранее Schneider Electric) серии Glossa (цвет белый) двойной розетки разъёмами RJ45 категория 5е и RJ11 предназначен для удобного и быстрого подключения вашего компьютера и телефона к соответствующим сетям. - Выполнен из материала PС+ASA, стойкого к УФ-излучению и появлению царапин.
Спецификация
Референсы на замену:
|Референс
|Количество
|Референс на замену
|Количество на замену
|Дата замены
|WDE000185
|1
|GSL000185
|1
|29.05.2020
Технические характеристики
EC001264 Розетки телекоммуникационные (телефон/компьютер)
Цветовая кодировка Да
Степень защиты (IP) IP20
Материал Пластик
Цвет изделия Белый
Основные характеристики
Тип информационной розетки RJ45 - Категория 5e UTP
Тип продукта компьютерная/телефонная розетка
Область применения связь
Серия продукта Glossa
Серия Glossa
Дополнительные характеристики
Маркировка цветовая кодировка
Сегмент рынка рынок жилья малые коммерческие предприятия
Способ установки лапками винтами винтами: shield
Цветовой оттенок белый (RAL 9003)
Направление установки прямой
Условия эксплуатации
Степень защиты ip IP20
Экологичность предложения
Профиль кругооборота N/A
Информация об исключениях по регламенту rohs да
Регламент reach Содержание особо опасных веществ превышает пороговую величину
Директива ec rohs Соответствует
Не содержит ртути да
Гарантия на оборудование
Гарантия Срок гарантии на данное оборудование составляет 5 лет с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
Логистические данные Брутто
|Тип упаковки
|Уровень
|Описание
|Кол-во
|Ед. изм.
|Штрихкод
|Длина
|Ширина
|Высота
|Ед. изм.
размера
|Вес
|Ед. изм
Веса
PCE
|1
|—
|1
|шт.
|3606480657511
|16
|10.5
|3.6
|см.
|0.07
|кг.
CAR
|2
|—
|10
|шт.
|13606480657518
|18.6
|18.6
|8
|см.
|0.781
|кг.
BAG
|3
|—
|160
|шт.
|43606480657519
|38.4
|38.4
|33.2
|см.
|13.015
|кг.
P12
|4
|—
|2880
|шт.
|—
|120
|80
|114.6
|см.
|252.267
|кг.
Логистические данные Нетто
Глубина 35 мм
Высота 71 мм
Вес 0.063 кг
Ширина 71 мм
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Дата документа: 03/05/2024
Формат PDF
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Дата документа: 16/09/2024
Формат ZIP
Размер 318.59 MB
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Техническая документация
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Размер 339.88 kB
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