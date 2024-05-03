Продукты
GSL000192
TV РОЗЕТКА проходная 4DB
GSL000192
GSL000192
GSL000192
GSL000192
GSL000192
GSL000192

TV РОЗЕТКА проходная 4DB

Референс: GSL000192
Линейка Glossa

Механизм Systeme Electric (ранее Schneider Electric) серии Glossa (цвет белый) розетки TV проходной 4DB предназначен для подключения телевизора к телевизионной сети. - Проходная розетка используется в начале и середине подключения «в линию». - Выполнен из материала PС+ASA, стойкого к УФ-излучению и появлению царапин.

Спецификация
Технические характеристики
EC000439 Розетка антенная (TV/ТВ/SAT/FM/R/Радио)
Тип комплектации Механизм с накладкой
Цвет по RAL 9003
Цвет изделия Белый
Количество выходов 1
Основные характеристики
Tv гнездо проходная
Серия продукта Glossa
Область применения media device support
Тип продукта ТВ розетка
Серия Glossa
Дополнительные характеристики
Тип монтажа скрытый
Обработка поверхности необработанная
Цветовой оттенок белый (RAL 9003)
Соединения – клеммы винтовые зажимы
Затухание 4 дБ
Условия эксплуатации
Степень защиты ip IP20
Здоровье и проблемы окружающей среды не содержащий галогенов
Экологичность предложения
Не содержит ртути да
Регламент rohs китая Продукт вне сферы действия RoHS Китая. Декларация вещества дла сведения
Директива ec rohs Соответствует
Информация об исключениях по регламенту rohs да
Регламент reach Содержание особо опасных веществ превышает пороговую величину
Гарантия на оборудование
Гарантия Срок гарантии на данное оборудование составляет 5 лет с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
Логистические данные Брутто
Тип упаковкиУровеньОписаниеКол-воЕд. изм.ШтрихкодДлинаШиринаВысотаЕд. изм.
размера		ВесЕд. изм
Веса
PCE
11шт.36064806575351610.53.6 см. 0.08кг.
CAR
210шт.1360648065753218.618.68 см. 0.882кг.
BAG
3160шт.4360648065753338.438.433.2 см. 14.633кг.
P12
42880шт.12080114.6 см. 281.384кг.
Логистические данные Нетто
Глубина 35 мм
Высота 71 мм
Вес 0.0755 кг
Ширина 71 мм
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Тип документа
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Каталог
Каталог электроустановочных изделий 2024
Дата документа: 03/05/2024
Формат PDF
Размер 92.61 MB
Каталог электроустановочных изделий 2024
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Каталог для дизайнеров 2024
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Размер 9.99 MB
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BIM модели
Электроустановочные изделия производства Systeme Electric
Дата документа: 16/09/2024
Формат ZIP
Размер 318.59 MB
Электроустановочные изделия производства Systeme Electric
Официальные письма
Отказное письмо для позиций, не требующих сертификатов
Дата документа: 10/09/2024
Формат PDF
Размер 1.3 MB
Отказное письмо для позиций, не требующих сертификатов
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