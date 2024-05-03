TV РОЗЕТКА проходная 4DB
TV РОЗЕТКА проходная 4DB
Референс: GSL000192
Механизм Systeme Electric (ранее Schneider Electric) серии Glossa (цвет белый) розетки TV проходной 4DB предназначен для подключения телевизора к телевизионной сети. - Проходная розетка используется в начале и середине подключения «в линию». - Выполнен из материала PС+ASA, стойкого к УФ-излучению и появлению царапин.
Спецификация
Технические характеристики
EC000439 Розетка антенная (TV/ТВ/SAT/FM/R/Радио)
Тип комплектации Механизм с накладкой
Цвет по RAL 9003
Цвет изделия Белый
Количество выходов 1
Основные характеристики
Tv гнездо проходная
Серия продукта Glossa
Область применения media device support
Тип продукта ТВ розетка
Серия Glossa
Дополнительные характеристики
Тип монтажа скрытый
Обработка поверхности необработанная
Цветовой оттенок белый (RAL 9003)
Соединения – клеммы винтовые зажимы
Затухание 4 дБ
Условия эксплуатации
Степень защиты ip IP20
Здоровье и проблемы окружающей среды не содержащий галогенов
Экологичность предложения
Не содержит ртути да
Регламент rohs китая Продукт вне сферы действия RoHS Китая. Декларация вещества дла сведения
Директива ec rohs Соответствует
Информация об исключениях по регламенту rohs да
Регламент reach Содержание особо опасных веществ превышает пороговую величину
Гарантия на оборудование
Гарантия Срок гарантии на данное оборудование составляет 5 лет с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
Логистические данные Брутто
|Тип упаковки
|Уровень
|Описание
|Кол-во
|Ед. изм.
|Штрихкод
|Длина
|Ширина
|Высота
|Ед. изм.
размера
|Вес
|Ед. изм
Веса
PCE
|1
|—
|1
|шт.
|3606480657535
|16
|10.5
|3.6
|см.
|0.08
|кг.
CAR
|2
|—
|10
|шт.
|13606480657532
|18.6
|18.6
|8
|см.
|0.882
|кг.
BAG
|3
|—
|160
|шт.
|43606480657533
|38.4
|38.4
|33.2
|см.
|14.633
|кг.
P12
|4
|—
|2880
|шт.
|—
|120
|80
|114.6
|см.
|281.384
|кг.
Логистические данные Нетто
Глубина 35 мм
Высота 71 мм
Вес 0.0755 кг
Ширина 71 мм
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