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GSL000202
GLOSSA 2-постовая РАМКА, горизонтальная, БЕЖЕВЫЙ
GSL000202
GSL000202
GSL000202
GSL000202

GLOSSA 2-постовая РАМКА, горизонтальная, БЕЖЕВЫЙ

Референс: GSL000202
Линейка Glossa
Ознакомиться с рекомендованной заменой

Рамка Systeme Electric (ранее Schneider Electric) серии Glossa (цвет бежевый) двухместная. - Устанавливается в горизонтальном положении. - Выполнена из материала PС+ASA, стойкого к УФ-излучению и появлению царапин. - Позволяет гармонично вписать электроустановочное изделие в интерьер помещения.

Спецификация
Референсы на замену:
РеференсКоличествоРеференс на заменуКоличество на заменуДата замены
WDE0002021GSL000202129.05.2020
Технические характеристики
EC000007 Рамка для электроустановочных устройств
Количество постов по вертикали 1
Количество модулей по горизонтали (для модульных серий) 2
Степень защиты (IP) IP20
Прозрачный Нет
Основные характеристики
Серия продукта Glossa
Тип продукта рамка
Дополнительные характеристики
Цветовой оттенок бежевый
Количество постов 2-постовая
Материал PC + ASA глянцевая
Режим фиксации защёлкивание
Сегмент рынка рынок жилья малые коммерческие предприятия
Экологичность предложения
Не содержит ртути да
Профиль кругооборота N/A
Регламент rohs китая Продукт вне сферы действия RoHS Китая. Декларация вещества дла сведения
Директива ec rohs Соответствует
Экологическая отчетнсть ENVPEP130201EN
Гарантия на оборудование
Гарантия Срок гарантии на данное оборудование составляет 5 лет с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
Логистические данные Брутто
Тип упаковкиУровеньОписаниеКол-воЕд. изм.ШтрихкодДлинаШиринаВысотаЕд. изм.
размера		ВесЕд. изм
Веса
PCE
11шт.360648065810522.810.51.3 см. 0.026кг.
CAR
230шт.1360648065810237.218.610.6 см. 0.932кг.
BAG
3180шт.4360648065810338.438.433.2 см. 6.116кг.
P12
43240шт.12080114.6 см. 128.075кг.
Логистические данные Нетто
Глубина 12 мм
Высота 82 мм
Вес 0.023 кг
Ширина 154 мм
Документы
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Тип документа
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Каталог
Каталог электроустановочных изделий 2024
Дата документа: 03/05/2024
Формат PDF
Размер 92.61 MB
Каталог электроустановочных изделий 2024
Каталог
Каталог для дизайнеров 2024
Дата документа: 31/05/2024
Формат PDF
Размер 9.99 MB
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BIM модели
Электроустановочные изделия производства Systeme Electric
Дата документа: 16/09/2024
Формат ZIP
Размер 318.59 MB
Электроустановочные изделия производства Systeme Electric
Официальные письма
Отказное письмо для позиций, не требующих сертификатов
Дата документа: 10/09/2024
Формат PDF
Размер 1.3 MB
Отказное письмо для позиций, не требующих сертификатов
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