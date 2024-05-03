Продукты
GSL000203
GLOSSA 3-постовая РАМКА, горизонтальная, БЕЖЕВЫЙ
GSL000203
GSL000203
GSL000203
GSL000203
GSL000203

GLOSSA 3-постовая РАМКА, горизонтальная, БЕЖЕВЫЙ

Референс: GSL000203
Линейка Glossa
Ознакомиться с рекомендованной заменой

Рамка Systeme Electric (ранее Schneider Electric) серии Glossa (цвет бежевый) трёхместная. - Устанавливается в вертикальном положении. - Выполнена из материала PС+ASA, стойкого к УФ-излучению и появлению царапин. - Позволяет гармонично вписать электроустановочное изделие в интерьер помещения.

Спецификация
Референсы на замену:
РеференсКоличествоРеференс на заменуКоличество на заменуДата замены
WDE0002031GSL000203129.05.2020
Технические характеристики
EC000007 Рамка для электроустановочных устройств
Количество модулей по горизонтали (для модульных серий) 3
Степень защиты (IP) IP20
Прозрачный Нет
Отделка поверхности Глянцевый
Основные характеристики
Тип продукта рамка
Серия продукта Glossa
Дополнительные характеристики
Цветовой оттенок бежевый
Материал PC + ASA глянцевая
Направление установки горизонтальная ориентация
Расстояние между центрами 71 мм
Режим фиксации защёлкивание
Экологичность предложения
Директива ec rohs Соответствует
Статус устойчивого продукта Грин Премиум продукция
Профиль кругооборота N/A
Регламент reach Содержание особо опасных веществ не превышает пороговую величину
Информация об исключениях по регламенту rohs да
Гарантия на оборудование
Гарантия Срок гарантии на данное оборудование составляет 5 лет с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
Логистические данные Брутто
Тип упаковкиУровеньОписаниеКол-воЕд. изм.ШтрихкодДлинаШиринаВысотаЕд. изм.
размера		ВесЕд. изм
Веса
PCE
11шт.360648065811230.410.51.3 см. 0.037кг.
CAR
215шт.1360648065811937.218.610.6 см. 0.69кг.
BAG
390шт.4360648065811038.438.433.2 см. 4.663кг.
P12
41620шт.12080114.6 см. 101.93кг.
Логистические данные Нетто
Глубина 12 мм
Высота 82 мм
Вес 0.033 кг
Ширина 225 мм
Документы
Фильтры
Тип документа
Центр загрузок Центр Поддержки Клиентов
Каталог
Каталог электроустановочных изделий 2024
Дата документа: 03/05/2024
Формат PDF
Размер 92.61 MB
Каталог электроустановочных изделий 2024
Каталог
Каталог для дизайнеров 2024
Дата документа: 31/05/2024
Формат PDF
Размер 9.99 MB
Каталог для дизайнеров 2024
BIM модели
Электроустановочные изделия производства Systeme Electric
Дата документа: 16/09/2024
Формат ZIP
Размер 318.59 MB
Электроустановочные изделия производства Systeme Electric
Официальные письма
Отказное письмо для позиций, не требующих сертификатов
Дата документа: 10/09/2024
Формат PDF
Размер 1.3 MB
Отказное письмо для позиций, не требующих сертификатов
Назад Далее
Центр загрузок Центр Поддержки Клиентов
Подписаться на электронную рассылку Систэм Электрик
Совместимые продукты
GSL000265
 
2-клавишный ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ, сх.6
GSL000239
 
USB РОЗЕТКА A+С, мех, БЕЖЕВЫЙ
GSL000223
 
Светорегулятор СУ 400Вт
GSL000245
 
РОЗЕТКА с заземлением со шторками
GSL000261
 
1-клавишный ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ, сх.6
GSL000229
 
Розетка USB A+C 45W «Glossa» С/У б/РАМКИ (230В, 2,4А)
Фильтры
Поиск
Корзина