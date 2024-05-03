1-клавишный ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ, сх.1
1-клавишный ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ, сх.1
Референс: GSL000212
Выключатель Systeme Electric (ранее Schneider Electric) серии Glossa (в сборе, цвет бежевый) одноклавишный подходит для сетей 250 В, на ток 10 А. - Выполнен из материала PС+ASA, стойкого к УФ-излучению и появлению царапин. - Эргономичные клеммы расположены в два ряда: сверху и снизу.
Спецификация
Референсы на замену:
|Референс
|Количество
|Референс на замену
|Количество на замену
|Дата замены
|WDE000212
|1
|GSL000212
|1
|29.05.2020
Технические характеристики
EC001590 Выключатель / Переключатель
Сигнальный контакт состояния Нет
Вид/марка материала Термопласт
Высота устройства 82.8
Номинальный ток (A) 10
Основные характеристики
Область применения управление
Тип продукта выключатель нагрузки
Серия продукта Glossa
Дополнительные характеристики
Локальная индикация без
Соединения – клеммы винтовые зажимы 2.5-2.5 мм² жесткий кабель винтовые зажимы 2.5-2.5 мм² гибкий кабель
Материал центре пластины: PC + ASA монт. рама: оцинкованная сталь рамка: PC + ASA
Режим фиксации лапками винтами
Функция переключения 1-полюсн.
Условия эксплуатации
Стандарты TP TС 004/2011
Степень защиты ip IP20
Сертификаты EAC
Экологичность предложения
Профиль кругооборота N/A
Экологическая отчетнсть ENVPEP130201EN
Статус устойчивого продукта Грин Премиум продукция
Регламент rohs китая Продукт вне сферы действия RoHS Китая. Декларация вещества дла сведения
Не содержит ртути да
Гарантия на оборудование
Гарантия Срок гарантии на данное оборудование составляет 5 лет с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
Логистические данные Брутто
|Тип упаковки
|Уровень
|Описание
|Кол-во
|Ед. изм.
|Штрихкод
|Длина
|Ширина
|Высота
|Ед. изм.
размера
|Вес
|Ед. изм
Веса
PCE
|1
|—
|1
|шт.
|3606480658174
|16
|11.5
|4
|см.
|0.081
|кг.
CAR
|2
|—
|15
|шт.
|13606480658171
|37.2
|18.6
|10.6
|см.
|1.356
|кг.
BAG
|3
|—
|90
|шт.
|43606480658172
|38.4
|38.4
|33.2
|см.
|8.656
|кг.
P12
|4
|—
|1620
|шт.
|—
|120
|80
|114.6
|см.
|173.803
|кг.
Логистические данные Нетто
Глубина 38.5 мм
Высота 82 мм
Вес 0.083 кг
Ширина 82 мм
Документы
Фильтры
Тип документа
Каталог
Каталог электроустановочных изделий 2024
Дата документа: 03/05/2024
Формат PDF
Размер 92.61 MB
Каталог электроустановочных изделий 2024
Каталог
Каталог для дизайнеров 2024
Дата документа: 31/05/2024
Формат PDF
Размер 9.99 MB
Каталог для дизайнеров 2024
BIM модели
Электроустановочные изделия производства Systeme Electric
Дата документа: 16/09/2024
Формат ZIP
Размер 318.59 MB
Электроустановочные изделия производства Systeme Electric
Техническая документация
Выключатели и переключатели серии Glossa
Дата документа: 10/11/2023
Формат PDF
Размер 487.33 kB
Выключатели и переключатели серии Glossa
Подписаться на электронную рассылку Систэм Электрик
Рекомендуемые продукты