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GSL000215
Нажимная КНОПКА, сх.1
GSL000215

Нажимная КНОПКА, сх.1

Референс: GSL000215
Линейка Glossa
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Механизм Systeme Electric (ранее Schneider Electric) серии Glossa (цвет бежевый) выключателя 1-клавишного с самовозвратом подходит для сетей 250 В, на ток 10 А. - Выполнен из материала PС+ASA, стойкого к УФ-излучению и появлению царапин. - Эргономичные клеммы расположены в два ряда: сверху и снизу.

Спецификация
Референсы на замену:
РеференсКоличествоРеференс на заменуКоличество на заменуДата замены
WDE0002151GSL000215129.05.2020
WDE0002171GSL000215131.07.2013
GSL0002171GSL000215130.06.2021
GSL0002191GSL000215130.06.2021
Технические характеристики
EC000029 Кнопочный, самовозвратный, карточный выключатель
Цвет изделия Бежевый
С подсветкой Нет
Ширина устройства 70.8
Номинальное напряжение 250
Основные характеристики
Серия продукта Glossa
Тип продукта кнопка
Дополнительные характеристики
Материал центре пластины: PC + ASA монт. рама: оцинкованная сталь
Цветовой оттенок бежевый
Сегмент рынка малые коммерческие предприятия рынок жилья
Глубина встраивания 22.6 мм
[ue] номинальное рабочее напряжение 250 V переменный ток
Условия эксплуатации
Сертификаты EAC
Стандарты TP TС 004/2011
Степень защиты ip IP20
Экологичность предложения
Профиль кругооборота N/A
Информация об исключениях по регламенту rohs да
Не содержит ртути да
Экологическая отчетнсть ENVPEP130201EN
Регламент reach Содержание особо опасных веществ не превышает пороговую величину
Гарантия на оборудование
Гарантия Срок гарантии на данное оборудование составляет 5 лет с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
Логистические данные Брутто
Тип упаковкиУровеньОписаниеКол-воЕд. изм.ШтрихкодДлинаШиринаВысотаЕд. изм.
размера		ВесЕд. изм
Веса
PCE
11шт.36064806579311610.54 см. 0.068кг.
CAR
220шт.1360648065793837.218.68 см. 1.474кг.
BAG
3160шт.4360648065793938.438.433.2 см. 12.315кг.
P12
42880шт.12080114.6 см. 239.663кг.
Логистические данные Нетто
Глубина 38.5 мм
Высота 71 мм
Вес 0.071 кг
Ширина 71 мм
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Выключатели и переключатели серии Glossa
Дата документа: 10/11/2023
Формат PDF
Размер 487.33 kB
Выключатели и переключатели серии Glossa
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