ТЕРМОСТАТ электрон.тепл.пола с датч.,10A
ТЕРМОСТАТ электрон.тепл.пола с датч.,10A
Референс: GSL000238
GLOSSA ТЕРМОСТАТ электр.теплого пола с датчиком,от+5до+50°C,10A,в сборе, БЕЖЕВЫЙ
Спецификация
Референсы на замену:
|Референс
|Количество
|Референс на замену
|Количество на замену
|Дата замены
|WDE000138
|1
|GSL000238
|1
|29.05.2020
Технические характеристики
EC010927 Комнатный терморегулятор / термостат
Глубина 41
Номинальный ток (A) 10
Потребление энергии в режиме ожидания 0
Макс. значение диапазона измерения 50
Основные характеристики
Тип защиты защита от перенапряжения
Тип продукта термостат теплого пола
Предоставленное оборудование switch Вкл.-Откл.
Серия Glossa
Область применения управление температурой
Дополнительные характеристики
Точность измерения 1 °C
Цветовой оттенок бежевый
Номинальный ток 0,416666666666667
Тип монтажа скрытый
Комплектация изделия механизм в сборе
Условия эксплуатации
Степень защиты ip IP20
Стандарты TP TС 004/2011
Экологичность предложения
Директива ec rohs Соответствует
Регламент rohs китая Продукт вне сферы действия RoHS Китая. Декларация вещества дла сведения
Информация об исключениях по регламенту rohs да
Не содержит ртути да
Регламент reach Содержание особо опасных веществ превышает пороговую величину
Гарантия на оборудование
Гарантия Срок гарантии на данное оборудование составляет 5 лет с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
Логистические данные Брутто
|Тип упаковки
|Уровень
|Описание
|Кол-во
|Ед. изм.
|Штрихкод
|Длина
|Ширина
|Высота
|Ед. изм.
размера
|Вес
|Ед. изм
Веса
PCE
|1
|—
|1
|шт.
|3606480658198
|12.3
|10
|5.7
|см.
|0.271
|кг.
CAR
|2
|—
|4
|шт.
|13606480658195
|18.6
|18.6
|10.6
|см.
|1.186
|кг.
BAG
|3
|—
|48
|шт.
|43606480658196
|38.4
|38.4
|33.2
|см.
|14.757
|кг.
P12
|4
|—
|864
|шт.
|—
|120
|80
|114.6
|см.
|283.611
|кг.
Логистические данные Нетто
Глубина 41 мм
Высота 82 мм
Вес 0.232 кг
Ширина 82 мм
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