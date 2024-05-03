Продукты
GSL000242
РОЗЕТКА с заземлением
GSL000242
GSL000242
GSL000242
GSL000242
GSL000242

РОЗЕТКА с заземлением

Референс: GSL000242
Линейка Glossa
Ознакомиться с рекомендованной заменой

Розетка Systeme Electric (ранее Schneider Electric) серии Glossa (в сборе, цвет бежевый) одинарная без заземления и без шторок подходит для сетей 250 В, на ток 16 А. - Выполнен из материала PС+ASA, стойкого к УФ-излучению и появлению царапин. - Эргономичные клеммы розеток расположены в один ряд.

Спецификация
Референсы на замену:
РеференсКоличествоРеференс на заменуКоличество на заменуДата замены
WDE0002421GSL000242129.05.2020
Технические характеристики
EC000125 Розетка силовая (штепсельная)
С сигнальной лампой (индикатором) Нет
С ориентационной подсветкой Нет
С встроенным зарядным устройством USB Нет
С выталкивателем Нет
Основные характеристики
Серия продукта Glossa
Тип продукта одна розетка
Серия Glossa
Стандартное описание розетки с заземляющим контактом
Конфигурация выходных полюсов 2P + E
Дополнительные характеристики
[ue] номинальное рабочее напряжение 250 V переменный ток
Режим фиксации винтами лапками
Тип монтажа скрытый
Соединения – клеммы винтовые зажимы 2.5-2.5 мм² жесткий кабель винтовые зажимы 2.5-2.5 мм² гибкий кабель
Материал PC + ASA глянцевая
Условия эксплуатации
Сертификаты EAC
Степень защиты ip IP20
Стандарты TP TС 004/2011
Экологичность предложения
Директива ec rohs Соответствует
Регламент reach Содержание особо опасных веществ не превышает пороговую величину
Профиль кругооборота N/A
Статус устойчивого продукта Грин Премиум продукция
Экологическая отчетнсть ENVPEP130201EN
Гарантия на оборудование
Гарантия Срок гарантии на данное оборудование составляет 5 лет с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
Логистические данные Брутто
Тип упаковкиУровеньОписаниеКол-воЕд. изм.ШтрихкодДлинаШиринаВысотаЕд. изм.
размера		ВесЕд. изм
Веса
PCE
11шт.36064806582281611.54.2 см. 0.083кг.
CAR
215шт.1360648065822537.218.610.6 см. 1.384кг.
BAG
390шт.4360648065822638.438.433.2 см. 8.824кг.
P12
41620шт.12080114.6 см. 176.832кг.
Логистические данные Нетто
Глубина 40 мм
Высота 82 мм
Вес 0.086 кг
Ширина 82 мм
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Тип документа
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Дата документа: 03/05/2024
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Размер 318.59 MB
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Техническая документация
Розетки серии Glossa
Дата документа: 16/10/2023
Формат PDF
Размер 323.87 kB
Розетки серии Glossa
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