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GSL000252
2-клавишный ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ, сх.5
GSL000252

2-клавишный ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ, сх.5

Референс: GSL000252
Линейка Glossa
Ознакомиться с рекомендованной заменой

Выключатель Systeme Electric (ранее Schneider Electric) серии Glossa (в сборе, цвет бежевый) двухклавишный подходит для сетей 250 В, на ток 10 А. - Двухклавишный выключатель позволяет управлять двумя источниками света с одной точки. - Выполнен из материала PС+ASA, стойкого к УФ-излучению и появлению царапин. - Эргономичные клеммы расположены в два ряда: сверху и снизу.

Спецификация
Референсы на замену:
РеференсКоличествоРеференс на заменуКоличество на заменуДата замены
WDE0002521GSL000252129.05.2020
Технические характеристики
EC001590 Выключатель / Переключатель
Сигнальный контакт состояния Нет
Вид/марка материала Термопласт
Высота устройства 82.8
Номинальный ток (A) 10
Основные характеристики
Цветовой оттенок бежевый
Сегмент рынка рынок жилья малые коммерческие предприятия
Комплектация изделия механизм в сборе
Область применения управление
Серия продукта Glossa
Дополнительные характеристики
Номинальный ток 10 AX
Функция переключения 1-полюсный 2-клавишный
Глубина встраивания 22.6 мм
Локальная индикация без
Тип монтажа скрытый
Условия эксплуатации
Стандарты TP TС 004/2011
Степень защиты ip IP20
Сертификаты EAC
Экологичность предложения
Не содержит ртути да
Директива ec rohs Соответствует
Экологическая отчетнсть ENVPEP130201EN
Профиль кругооборота N/A
Информация об исключениях по регламенту rohs да
Гарантия на оборудование
Гарантия Срок гарантии на данное оборудование составляет 5 лет с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
Логистические данные Брутто
Тип упаковкиУровеньОписаниеКол-воЕд. изм.ШтрихкодДлинаШиринаВысотаЕд. изм.
размера		ВесЕд. изм
Веса
PCE
11шт.36064806581811611.54 см. 0.085кг.
CAR
215шт.1360648065818837.218.610.6 см. 1.413кг.
BAG
390шт.4360648065818938.438.433.2 см. 9.002кг.
P12
41620шт.12080114.6 см. 180.024кг.
Логистические данные Нетто
Глубина 38.5 мм
Высота 82 мм
Вес 0.086 кг
Ширина 82 мм
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Выключатели и переключатели серии Glossa
Дата документа: 10/11/2023
Формат PDF
Размер 487.33 kB
Выключатели и переключатели серии Glossa
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