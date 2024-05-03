2-клавишный ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ, сх.5
2-клавишный ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ, сх.5
Референс: GSL000252
Выключатель Systeme Electric (ранее Schneider Electric) серии Glossa (в сборе, цвет бежевый) двухклавишный подходит для сетей 250 В, на ток 10 А. - Двухклавишный выключатель позволяет управлять двумя источниками света с одной точки. - Выполнен из материала PС+ASA, стойкого к УФ-излучению и появлению царапин. - Эргономичные клеммы расположены в два ряда: сверху и снизу.
Спецификация
Референсы на замену:
|Референс
|Количество
|Референс на замену
|Количество на замену
|Дата замены
|WDE000252
|1
|GSL000252
|1
|29.05.2020
Технические характеристики
EC001590 Выключатель / Переключатель
Сигнальный контакт состояния Нет
Вид/марка материала Термопласт
Высота устройства 82.8
Номинальный ток (A) 10
Основные характеристики
Цветовой оттенок бежевый
Сегмент рынка рынок жилья малые коммерческие предприятия
Комплектация изделия механизм в сборе
Область применения управление
Серия продукта Glossa
Дополнительные характеристики
Номинальный ток 10 AX
Функция переключения 1-полюсный 2-клавишный
Глубина встраивания 22.6 мм
Локальная индикация без
Тип монтажа скрытый
Условия эксплуатации
Стандарты TP TС 004/2011
Степень защиты ip IP20
Сертификаты EAC
Экологичность предложения
Не содержит ртути да
Директива ec rohs Соответствует
Экологическая отчетнсть ENVPEP130201EN
Профиль кругооборота N/A
Информация об исключениях по регламенту rohs да
Гарантия на оборудование
Гарантия Срок гарантии на данное оборудование составляет 5 лет с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
Логистические данные Брутто
|Тип упаковки
|Уровень
|Описание
|Кол-во
|Ед. изм.
|Штрихкод
|Длина
|Ширина
|Высота
|Ед. изм.
размера
|Вес
|Ед. изм
Веса
PCE
|1
|—
|1
|шт.
|3606480658181
|16
|11.5
|4
|см.
|0.085
|кг.
CAR
|2
|—
|15
|шт.
|13606480658188
|37.2
|18.6
|10.6
|см.
|1.413
|кг.
BAG
|3
|—
|90
|шт.
|43606480658189
|38.4
|38.4
|33.2
|см.
|9.002
|кг.
P12
|4
|—
|1620
|шт.
|—
|120
|80
|114.6
|см.
|180.024
|кг.
Логистические данные Нетто
Глубина 38.5 мм
Высота 82 мм
Вес 0.086 кг
Ширина 82 мм
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Размер 487.33 kB
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