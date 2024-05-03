БЛОК: РОЗЕТКА + 1-кл ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ БЕЖ
БЛОК: РОЗЕТКА + 1-кл ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ БЕЖ
Референс: GSL000260
Блок комбинированный Systeme Electric (ранее Schneider Electric) серии Glossa (в сборе, цвет бежевый) предназначен для сетей до 250 В, состоит из розетки на 16 А и 1-клавишного выключателя на 10 А. - Блок удобен в применении и отлично подходит для коридора. - Выполнен из материала PС+ASA, стойкого к УФ-излучению и появлению царапин.
Спецификация
Технические характеристики
EC000020 Блок комбинированный (комбинация выключателя и розеток)
Номинальный ток 10
Количество активных контактов (плоских) 0
Количество активных контактов (круглых) 2
Ширина устройства 83
Основные характеристики
Серия Glossa
Комплектация изделия механизм в сборе
Конфигурация выходных полюсов 2P
Тип продукта socket-outlet with switch
Номинальный ток 10 AX
Дополнительные характеристики
Длина зачистки проводов 11 мм
Тип привода клавиша
Режим работы откл.
Характеристики окружающей среды не содержащий галогенов
Тип покрытия глянцевая
Условия эксплуатации
Сертификаты ГОСТ Р
Степень защиты ip IP20
Экологичность предложения
Экологическая отчетнсть ENVPEP130201EN
Профиль кругооборота N/A
Директива ec rohs Соответствует
Регламент reach Содержание особо опасных веществ не превышает пороговую величину
Статус устойчивого продукта Грин Премиум продукция
Гарантия на оборудование
Гарантия Срок гарантии на данное оборудование составляет 5 лет с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
Логистические данные Брутто
|Тип упаковки
|Уровень
|Описание
|Кол-во
|Ед. изм.
|Штрихкод
|Длина
|Ширина
|Высота
|Ед. изм.
размера
|Вес
|Ед. изм
Веса
PCE
|1
|—
|1
|шт.
|3606485437415
|24
|12.5
|4.5
|см.
|0.131
|кг.
CAR
|2
|—
|9
|шт.
|13606485437412
|37.2
|18.6
|10.6
|см.
|1.32
|кг.
BAG
|3
|—
|54
|шт.
|43606485437413
|38.4
|38.4
|33.2
|см.
|8.442
|кг.
P12
|4
|—
|972
|шт.
|—
|120
|80
|114.6
|см.
|169.942
|кг.
Логистические данные Нетто
Глубина 43.5 мм
Высота 154 мм
Ширина 83 мм
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Тип документа
Каталог
Каталог электроустановочных изделий 2024
Дата документа: 03/05/2024
Формат PDF
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Электроустановочные изделия производства Systeme Electric
Дата документа: 16/09/2024
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Размер 318.59 MB
Электроустановочные изделия производства Systeme Electric
С-ТР ТС-НВО
ЕАЭС RU С-RU.АБ53.В.01822_21
Формат PDF
Размер 1.2 MB
Срок действия: 09/09/2021 - 08/09/2026
ЕАЭС RU С-RU.АБ53.В.01822_21
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