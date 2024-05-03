1-клавишный ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ с подсв.,сх.6а

Механизм Systeme Electric (ранее Schneider Electric) серии Glossa (цвет бежевый) переключателя 1-клавишного с подсветкой подходит для сетей 250 В, на ток 10 А.

Благодаря современной светодиодной подсветке зеленого цвета изделие легко найти в темноте.

Переключатель позволяют управлять одним источником света с двух точек.

Выполнен из материала PС+ASA, стойкого к УФ-излучению и появлению царапин.

Эргономичные клеммы расположены в два ряда: сверху и снизу.