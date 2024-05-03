2-клавишный ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ, сх.6
2-клавишный ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ, сх.6
Референс: GSL000265
Двухклавишный выключатель Glossa (в сборе, цвет бежевый) предназначен для сетей до 250 В, состоит из розетки на 16 А и 2-клавишного выключателя на 10 А. - Блок удобен в применении и отлично подходит для коридора. - Двухклавишный выключатель позволяет управлять двумя источниками света из одной точки. - Выполнен из материала PС+ASA, стойкого к УФ-излучению и появлению царапин.
Спецификация
Технические характеристики
EC001590 Выключатель / Переключатель
Сигнальный контакт состояния Нет
Вид/марка материала Термопласт
Высота устройства 70.8
Номинальный ток (A) 10
Основные характеристики
Область применения управление
Серия продукта Glossa
Сегмент рынка рынок жилья малые коммерческие предприятия
Цветовой оттенок бежевый
Комплектация изделия механизм
Дополнительные характеристики
Соединения – клеммы винтовые зажимы 2.5-2.5 мм² жесткий кабель винтовые зажимы 2.5-2.5 мм² гибкий кабель
[ue] номинальное рабочее напряжение 250 V переменный ток
Номинальный ток 16 A
Локальная индикация без
Глубина встраивания 22.6 мм
Условия эксплуатации
Сертификаты EAC
Степень защиты ip IP20
Стандарты TP TС 004/2011
Экологичность предложения
Информация об исключениях по регламенту rohs да
Регламент rohs китая Продукт вне сферы действия RoHS Китая. Декларация вещества дла сведения
Не содержит ртути да
Директива ec rohs Соответствует
Регламент reach Содержание особо опасных веществ не превышает пороговую величину
Гарантия на оборудование
Гарантия Срок гарантии на данное оборудование составляет 5 лет с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
Логистические данные Брутто
|Тип упаковки
|Уровень
|Описание
|Кол-во
|Ед. изм.
|Штрихкод
|Длина
|Ширина
|Высота
|Ед. изм.
размера
|Вес
|Ед. изм
Веса
PCE
|1
|—
|1
|шт.
|3606480657917
|16
|10.5
|4
|см.
|0.079
|кг.
CAR
|2
|—
|20
|шт.
|13606480657914
|37.2
|18.6
|8
|см.
|1.698
|кг.
BAG
|3
|—
|160
|шт.
|43606480657915
|38.4
|38.4
|33.2
|см.
|14.107
|кг.
P12
|4
|—
|2880
|шт.
|—
|120
|80
|114.6
|см.
|271.919
|кг.
Логистические данные Нетто
Глубина 38.5 мм
Высота 71 мм
Вес 0.084 кг
Ширина 71 мм
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Размер 487.33 kB
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