Карточный ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ, сх.6
Карточный ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ, сх.6
Референс: GSL000269
Механизм Systeme Electric (ранее Schneider Electric) серии Glossa (цвет бежевый) выключателя карточного подходит для сетей 250 В, на ток 10 А. - Идеально подходит для гостиниц и отелей. - Выполнен из материала PС+ASA, стойкого к УФ-излучению и появлению царапин.
Спецификация
Технические характеристики
EC000029 Кнопочный, самовозвратный, карточный выключатель
Цвет изделия Бежевый
С подсветкой Да
Ширина устройства 71
Номинальное напряжение 250
Основные характеристики
Серия продукта Glossa
Тип продукта выключатель, управляемый карточкой-ключом
Серия Glossa
Сегмент рынка малые коммерческие предприятия рынок жилья
Комплектация изделия механизм
Дополнительные характеристики
[ue] номинальное рабочее напряжение 250 V переменный ток
Глубина встраивания 23 мм
Тип монтажа скрытый
Материал монт. рама: оцинкованная сталь центре пластины: PC + ASA глянцевая
Номинальный ток 0,416666666666667
Условия эксплуатации
Стандарты TP TС 004/2011
Степень защиты ip IP20
Сертификаты EAC
Экологичность предложения
Экологическая отчетнсть ENVPEP130201EN
Профиль кругооборота N/A
Статус устойчивого продукта Грин Премиум продукция
Не содержит ртути да
Регламент rohs китая Продукт вне сферы действия RoHS Китая. Декларация вещества дла сведения
Гарантия на оборудование
Гарантия Срок гарантии на данное оборудование составляет 5 лет с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
Логистические данные Брутто
|Тип упаковки
|Уровень
|Описание
|Кол-во
|Ед. изм.
|Штрихкод
|Длина
|Ширина
|Высота
|Ед. изм.
размера
|Вес
|Ед. изм
Веса
PCE
|1
|—
|1
|шт.
|3606480657887
|16
|10.5
|4
|см.
|0.082
|кг.
CAR
|2
|—
|20
|шт.
|13606480657884
|37.2
|18.6
|8
|см.
|1.755
|кг.
BAG
|3
|—
|160
|шт.
|43606480657885
|38.4
|38.4
|33.2
|см.
|14.565
|кг.
P12
|4
|—
|2880
|шт.
|—
|120
|80
|114.6
|см.
|280.162
|кг.
Логистические данные Нетто
Глубина 41 мм
Высота 71 мм
Вес 0.076 кг
Ширина 71 мм
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Техническая документация
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Размер 487.33 kB
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