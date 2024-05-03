РОЗЕТКА компьютерная RJ45 кат.5E
РОЗЕТКА компьютерная RJ45 кат.5E
Референс: GSL000281K
Механизм Systeme Electric (ранее Schneider Electric) серии Glossa (цвет бежевый) розетки компьютерной с разъёмом RJ45 категория 5е предназначен для удобного и быстрого подключения вашего компьютера к компьютерной сети. - Выполнен из материала PС+ASA, стойкого к УФ-излучению и появлению царапин.
Спецификация
Референсы на замену:
|Референс
|Количество
|Референс на замену
|Количество на замену
|Дата замены
|WDE000283
|1
|GSL000281K
|1
|29.05.2020
Технические характеристики
EC001264 Розетки телекоммуникационные (телефон/компьютер)
Цветовая кодировка Да
Степень защиты (IP) IP20
Материал Пластик
Цвет изделия Бежевый
Основные характеристики
Тип продукта компьютерная розетка
Область применения связь
Серия Glossa
Серия продукта Glossa
Тип информационной розетки 4 прямой RJ45 Кат. 5e UTP
Дополнительные характеристики
Тип монтажа скрытый
Глубина встраивания 23 мм
Номер розетки ( гнезда) 1
Материал центре пластины: PC + ASA монт. рама: оцинкованная сталь
Цветовой оттенок бежевый
Условия эксплуатации
Степень защиты ip IP20
Экологичность предложения
Регламент reach Содержание особо опасных веществ превышает пороговую величину
Информация об исключениях по регламенту rohs да
Профиль кругооборота N/A
Директива ec rohs Соответствует
Не содержит ртути да
Гарантия на оборудование
Гарантия Срок гарантии на данное оборудование составляет 5 лет с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
Логистические данные Брутто
|Тип упаковки
|Уровень
|Описание
|Кол-во
|Ед. изм.
|Штрихкод
|Длина
|Ширина
|Высота
|Ед. изм.
размера
|Вес
|Ед. изм
Веса
PCE
|1
|—
|1
|шт.
|3606480658006
|16
|10.5
|3.6
|см.
|0.056
|кг.
CAR
|2
|—
|10
|шт.
|13606480658003
|18.6
|18.6
|8
|см.
|0.644
|кг.
BAG
|3
|—
|160
|шт.
|43606480658004
|38.4
|38.4
|33.2
|см.
|10.828
|кг.
P12
|4
|—
|2880
|шт.
|—
|120
|80
|114.6
|см.
|212.898
|кг.
Логистические данные Нетто
Глубина 35 мм
Высота 71 мм
Вес 0.057 кг
Ширина 71 мм
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Техническая документация
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Размер 339.88 kB
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