РОЗЕТКА телефонная RJ11
РОЗЕТКА телефонная RJ11
Референс: GSL000281T
Механизм Systeme Electric (ранее Schneider Electric) серии Glossa (цвет бежевый) розетки телефонной с разъёмом RJ11 предназначен для удобного и быстрого подключения вашего телефона, модема или факса к телефонной сети. - Выполнен из материала PС+ASA, стойкого к УФ-излучению и появлению царапин.
Спецификация
Референсы на замену:
|Референс
|Количество
|Референс на замену
|Количество на замену
|Дата замены
|WDE000281
|1
|GSL000281T
|1
|29.05.2020
Технические характеристики
EC001264 Розетки телекоммуникационные (телефон/компьютер)
Цветовая кодировка Да
Степень защиты (IP) IP20
Материал Пластик
Цвет изделия Бежевый
Основные характеристики
Тип телефонной розетки RJ11 - Категория 3
Серия продукта Glossa
Тип продукта телефонное розетка
Серия Glossa
Область применения связь
Дополнительные характеристики
Материал монт. рама: оцинкованная сталь центре пластины: PC + ASA глянцевая
Комплектация изделия механизм с крепежной рамой и центральной платой
Направление установки прямой
Сегмент рынка малые коммерческие предприятия рынок жилья
Маркировка цветовая кодировка
Условия эксплуатации
Степень защиты ip IP20
Экологичность предложения
Информация об исключениях по регламенту rohs да
Регламент rohs китая Продукт вне сферы действия RoHS Китая. Декларация вещества дла сведения
Не содержит ртути да
Директива ec rohs Соответствует
Регламент reach Содержание особо опасных веществ превышает пороговую величину
Гарантия на оборудование
Гарантия Срок гарантии на данное оборудование составляет 5 лет с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
Логистические данные Брутто
|Тип упаковки
|Уровень
|Описание
|Кол-во
|Ед. изм.
|Штрихкод
|Длина
|Ширина
|Высота
|Ед. изм.
размера
|Вес
|Ед. изм
Веса
PCE
|1
|—
|1
|шт.
|3606480657993
|16
|10.5
|3.6
|см.
|0.056
|кг.
CAR
|2
|—
|10
|шт.
|13606480657990
|18.6
|18.6
|8
|см.
|0.641
|кг.
BAG
|3
|—
|160
|шт.
|43606480657991
|38.4
|38.4
|33.2
|см.
|10.779
|кг.
P12
|4
|—
|2880
|шт.
|—
|120
|80
|114.6
|см.
|212.005
|кг.
Логистические данные Нетто
Глубина 35 мм
Высота 71 мм
Вес 0.055 кг
Ширина 71 мм
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Техническая документация
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Размер 339.88 kB
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