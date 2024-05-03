TV РОЗЕТКА одиночная 1DB
TV РОЗЕТКА одиночная 1DB
Референс: GSL000291
Механизм Systeme Electric (ранее Schneider Electric) серии Glossa (цвет бежевый) розетки TV оконечной 1DB предназначен для подключения телевизора к телевизионной сети. - Оконечная розетка может устанавливаться как отдельно, так и в конце подключения «в линию». - Выполнен из материала PС+ASA, стойкого к УФ-излучению и появлению царапин.
Спецификация
Технические характеристики
EC000439 Розетка антенная (TV/ТВ/SAT/FM/R/Радио)
Тип комплектации Механизм с накладкой
Цвет по RAL 1001
Цвет изделия Бежевый
Количество выходов 1
Основные характеристики
Цветовой оттенок бежевый
Область применения media device support
Тип продукта ТВ розетка
Tv гнездо одиночная
Серия Glossa
Дополнительные характеристики
Соединения – клеммы винтовые зажимы
Затухание 1 дБ
Материал монт. рама: оцинкованная сталь центре пластины: PC + ASA глянцевая
Тип монтажа скрытый
Режим фиксации винтами лапками
Условия эксплуатации
Здоровье и проблемы окружающей среды не содержащий галогенов
Степень защиты ip IP20
Экологичность предложения
Не содержит ртути да
Регламент reach Содержание особо опасных веществ превышает пороговую величину
Профиль кругооборота N/A
Директива ec rohs Соответствует
Информация об исключениях по регламенту rohs да
Гарантия на оборудование
Гарантия Срок гарантии на данное оборудование составляет 5 лет с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
Логистические данные Брутто
|Тип упаковки
|Уровень
|Описание
|Кол-во
|Ед. изм.
|Штрихкод
|Длина
|Ширина
|Высота
|Ед. изм.
размера
|Вес
|Ед. изм
Веса
PCE
|1
|—
|1
|шт.
|3606480658020
|16
|10.5
|3.6
|см.
|0.079
|кг.
CAR
|2
|—
|10
|шт.
|13606480658027
|18.6
|18.6
|8
|см.
|0.871
|кг.
BAG
|3
|—
|160
|шт.
|43606480658028
|38.4
|38.4
|33.2
|см.
|14.446
|кг.
P12
|4
|—
|2880
|шт.
|—
|120
|80
|114.6
|см.
|278.015
|кг.
Логистические данные Нетто
Глубина 35 мм
Высота 71 мм
Вес 0.075 кг
Ширина 71 мм
Документы
Фильтры
Тип документа
Каталог
Каталог электроустановочных изделий 2024
Дата документа: 03/05/2024
Формат PDF
Размер 92.61 MB
Каталог электроустановочных изделий 2024
Каталог
Каталог для дизайнеров 2024
Дата документа: 31/05/2024
Формат PDF
Размер 9.99 MB
Каталог для дизайнеров 2024
BIM модели
Электроустановочные изделия производства Systeme Electric
Дата документа: 16/09/2024
Формат ZIP
Размер 318.59 MB
Электроустановочные изделия производства Systeme Electric
Официальные письма
Отказное письмо для позиций, не требующих сертификатов
Дата документа: 10/09/2024
Формат PDF
Размер 1.3 MB
Отказное письмо для позиций, не требующих сертификатов
Подписаться на электронную рассылку Систэм Электрик
Совместимые продукты