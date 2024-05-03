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GSL000291
TV РОЗЕТКА одиночная 1DB
GSL000291

TV РОЗЕТКА одиночная 1DB

Референс: GSL000291
Линейка Glossa

Механизм Systeme Electric (ранее Schneider Electric) серии Glossa (цвет бежевый) розетки TV оконечной 1DB предназначен для подключения телевизора к телевизионной сети. - Оконечная розетка может устанавливаться как отдельно, так и в конце подключения «в линию». - Выполнен из материала PС+ASA, стойкого к УФ-излучению и появлению царапин.

Спецификация
Технические характеристики
EC000439 Розетка антенная (TV/ТВ/SAT/FM/R/Радио)
Тип комплектации Механизм с накладкой
Цвет по RAL 1001
Цвет изделия Бежевый
Количество выходов 1
Основные характеристики
Цветовой оттенок бежевый
Область применения media device support
Тип продукта ТВ розетка
Tv гнездо одиночная
Серия Glossa
Дополнительные характеристики
Соединения – клеммы винтовые зажимы
Затухание 1 дБ
Материал монт. рама: оцинкованная сталь центре пластины: PC + ASA глянцевая
Тип монтажа скрытый
Режим фиксации винтами лапками
Условия эксплуатации
Здоровье и проблемы окружающей среды не содержащий галогенов
Степень защиты ip IP20
Экологичность предложения
Не содержит ртути да
Регламент reach Содержание особо опасных веществ превышает пороговую величину
Профиль кругооборота N/A
Директива ec rohs Соответствует
Информация об исключениях по регламенту rohs да
Гарантия на оборудование
Гарантия Срок гарантии на данное оборудование составляет 5 лет с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
Логистические данные Брутто
Тип упаковкиУровеньОписаниеКол-воЕд. изм.ШтрихкодДлинаШиринаВысотаЕд. изм.
размера		ВесЕд. изм
Веса
PCE
11шт.36064806580201610.53.6 см. 0.079кг.
CAR
210шт.1360648065802718.618.68 см. 0.871кг.
BAG
3160шт.4360648065802838.438.433.2 см. 14.446кг.
P12
42880шт.12080114.6 см. 278.015кг.
Логистические данные Нетто
Глубина 35 мм
Высота 71 мм
Вес 0.075 кг
Ширина 71 мм
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Тип документа
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Каталог электроустановочных изделий 2024
Дата документа: 03/05/2024
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Размер 92.61 MB
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Электроустановочные изделия производства Systeme Electric
Дата документа: 16/09/2024
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Размер 318.59 MB
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Официальные письма
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Дата документа: 10/09/2024
Формат PDF
Размер 1.3 MB
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