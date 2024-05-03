TV АНТЕННА коннектор, механизм, БЕЖЕВЫЙ
TV АНТЕННА коннектор, механизм, БЕЖЕВЫЙ
Референс: GSL000293
Механизм Systeme Electric (ранее Schneider Electric) серии Glossa (цвет бежевый) антенны коннектора TV предназначен для подключения бытовой теле-, видео- и радиоаппаратуры к антенному кабелю при внутренней установке в жилых, общественных и промышленных помещениях. - Выполнен из материала PС+ASA, стойкого к УФ-излучению и появлению царапин.
Спецификация
Референсы на замену:
|Референс
|Количество
|Референс на замену
|Количество на замену
|Дата замены
|WDE000291
|1
|GSL000293
|1
|29.05.2020
Технические характеристики
EC000439 Розетка антенная (TV/ТВ/SAT/FM/R/Радио)
Тип комплектации Механизм с накладкой
Цвет изделия Бежевый
Количество выходов 1
Частота 5-862
Гарантия на оборудование
Гарантия Срок гарантии на данное оборудование составляет 5 лет с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
Логистические данные Брутто
|Тип упаковки
|Уровень
|Описание
|Кол-во
|Ед. изм.
|Штрихкод
|Длина
|Ширина
|Высота
|Ед. изм.
размера
|Вес
|Ед. изм
Веса
PCE
|1
|—
|1
|шт.
|3606480982309
|16
|10.5
|3.6
|см.
|0.054
|кг.
CAR
|2
|—
|10
|шт.
|13606480982306
|18.6
|18.6
|8
|см.
|0.626
|кг.
BAG
|3
|—
|160
|шт.
|43606480982307
|38.4
|38.4
|33.2
|см.
|10.535
|кг.
P12
|4
|—
|2880
|шт.
|—
|120
|80
|114.6
|см.
|207.627
|кг.
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