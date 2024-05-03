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GSL000293
TV АНТЕННА коннектор, механизм, БЕЖЕВЫЙ
GSL000293

TV АНТЕННА коннектор, механизм, БЕЖЕВЫЙ

Референс: GSL000293
Линейка Glossa
Ознакомиться с рекомендованной заменой

Механизм Systeme Electric (ранее Schneider Electric) серии Glossa (цвет бежевый) антенны коннектора TV предназначен для подключения бытовой теле-, видео- и радиоаппаратуры к антенному кабелю при внутренней установке в жилых, общественных и промышленных помещениях. - Выполнен из материала PС+ASA, стойкого к УФ-излучению и появлению царапин.

Спецификация
Референсы на замену:
РеференсКоличествоРеференс на заменуКоличество на заменуДата замены
WDE0002911GSL000293129.05.2020
Технические характеристики
EC000439 Розетка антенная (TV/ТВ/SAT/FM/R/Радио)
Тип комплектации Механизм с накладкой
Цвет изделия Бежевый
Количество выходов 1
Частота 5-862
Гарантия на оборудование
Гарантия Срок гарантии на данное оборудование составляет 5 лет с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
Логистические данные Брутто
Тип упаковкиУровеньОписаниеКол-воЕд. изм.ШтрихкодДлинаШиринаВысотаЕд. изм.
размера		ВесЕд. изм
Веса
PCE
11шт.36064809823091610.53.6 см. 0.054кг.
CAR
210шт.1360648098230618.618.68 см. 0.626кг.
BAG
3160шт.4360648098230738.438.433.2 см. 10.535кг.
P12
42880шт.12080114.6 см. 207.627кг.
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Размер 318.59 MB
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