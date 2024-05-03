TV-SAT РОЗЕТКА проходная 4DB
TV-SAT РОЗЕТКА проходная 4DB
Референс: GSL000298
Механизм Systeme Electric (ранее Schneider Electric) серии Glossa (цвет бежевый) розетки TV-SAT проходной 4DB предназначен для подключения бытовой теле-, видео- и радиоаппаратуры к антенному кабелю при внутренней установке в жилых, общественных и промышленных помещениях. - Проходная розетка используется в начале и середине подключения «в линию». - Выполнен из материала PС+ASA, стойкого к УФ-излучению и появлению царапин.
Спецификация
Технические характеристики
EC000439 Розетка антенная (TV/ТВ/SAT/FM/R/Радио)
Тип комплектации Механизм с накладкой
Цвет изделия Бежевый
Количество выходов 2
Частота 5-862
Основные характеристики
Tv гнездо проходная
Комплектация изделия механизм с крепежной рамой и центральной платой
Область применения media device support
Серия Glossa
Сегмент рынка малые коммерческие предприятия рынок жилья
Дополнительные характеристики
Tv соединитель вилка МЭК 9,52 мм
Маркировка с напечатанной маркировкой
Тип монтажа скрытый
Глубина встраивания 29 мм
Материал центре пластины: PC + ASA глянцевая
Условия эксплуатации
Здоровье и проблемы окружающей среды не содержащий галогенов
Степень защиты ip IP20
Экологичность предложения
Не содержит ртути да
Регламент reach Содержание особо опасных веществ превышает пороговую величину
Регламент rohs китая Продукт вне сферы действия RoHS Китая. Декларация вещества дла сведения
Профиль кругооборота N/A
Информация об исключениях по регламенту rohs да
Гарантия на оборудование
Гарантия Срок гарантии на данное оборудование составляет 5 лет с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
Логистические данные Брутто
|Тип упаковки
|Уровень
|Описание
|Кол-во
|Ед. изм.
|Штрихкод
|Длина
|Ширина
|Высота
|Ед. изм.
размера
|Вес
|Ед. изм
Веса
PCE
|1
|—
|1
|шт.
|3606480658075
|16
|10.5
|4.4
|см.
|0.116
|кг.
CAR
|2
|—
|10
|шт.
|13606480658072
|18.6
|18.6
|8
|см.
|1.243
|кг.
BAG
|3
|—
|160
|шт.
|43606480658073
|38.4
|38.4
|33.2
|см.
|20.404
|кг.
P12
|4
|—
|2880
|шт.
|—
|120
|80
|114.6
|см.
|385.266
|кг.
Логистические данные Нетто
Глубина 42 мм
Высота 64 мм
Вес 0.1065 кг
Ширина 70 мм
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