TV-SAT РОЗЕТКА проходная 4DB

Механизм Systeme Electric (ранее Schneider Electric) серии Glossa (цвет бежевый) розетки TV-SAT проходной 4DB предназначен для подключения бытовой теле-, видео- и радиоаппаратуры к антенному кабелю при внутренней установке в жилых, общественных и промышленных помещениях. - Проходная розетка используется в начале и середине подключения «в линию». - Выполнен из материала PС+ASA, стойкого к УФ-излучению и появлению царапин.