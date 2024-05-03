GLOSSA КОРОБКА наружного монтажа, АЛЮМИНИЙ
GLOSSA КОРОБКА наружного монтажа, АЛЮМИНИЙ
Референс: GSL000300
Коробка Systeme Electric (ранее Schneider Electric) серии Glossa (цвет алюминий) наружного монтажа. - Позволяет установить любую функцию скрытого монтажа на стену (как изделие открытого монтажа). - Выполнена из материала PС+ASA, стойкого к УФ-излучению и появлению царапин.
Спецификация
Референсы на замену:
|Референс
|Количество
|Референс на замену
|Количество на замену
|Дата замены
|GSL000310
|1
|GSL000300
|1
|30.09.2020
Технические характеристики
EC000080 Корпус (адаптер) для накладного монтажа ЭУИ скрытой установки
Цвет изделия Алюминий
Количество постов (мест) 1
Тип комплектации Корпус для накладного монтажа
Цвет Алюминий
Основные характеристики
Серия продукта Glossa
Серия Glossa
Тип продукта монтажная коробка
Дополнительные характеристики
Количество постов 1-постовая
Материал PC + ASA глянцевая
Цветовой оттенок алюминий
Сегмент рынка рынок жилья малые коммерческие предприятия
Тип монтажа открытый
Экологичность предложения
Директива ec rohs Соответствует
Информация об исключениях по регламенту rohs да
Экологическая отчетнсть ENVPEP130201EN
Статус устойчивого продукта Грин Премиум продукция
Не содержит ртути да
Гарантия на оборудование
Гарантия Срок гарантии на данное оборудование составляет 5 лет с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
Логистические данные Брутто
|Тип упаковки
|Уровень
|Описание
|Кол-во
|Ед. изм.
|Штрихкод
|Длина
|Ширина
|Высота
|Ед. изм.
размера
|Вес
|Ед. изм
Веса
PCE
|1
|—
|1
|шт.
|3606485437507
|18.5
|13.5
|4.8
|см.
|0.069
|кг.
CAR
|2
|—
|16
|шт.
|13606485437504
|37.2
|18.6
|10.6
|см.
|1.243
|кг.
BAG
|3
|—
|96
|шт.
|43606485437505
|38.4
|38.4
|33.2
|см.
|7.982
|кг.
P12
|4
|—
|1728
|шт.
|—
|120
|80
|114.6
|см.
|161.662
|кг.
Логистические данные Нетто
Глубина 40 мм
Высота 83 мм
Вес 0.07 кг
Ширина 83 мм
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