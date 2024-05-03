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GSL000300C
GLOSSA Расширение КОРОБКИ наружного монтажа, АЛЮМИНИЙ
GSL000300C
GSL000300C
GSL000300C

GLOSSA Расширение КОРОБКИ наружного монтажа, АЛЮМИНИЙ

Референс: GSL000300C
Линейка Glossa
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Расширение коробки Systeme Electric (ранее Schneider Electric) серии Glossa (цвет алюминий) наружного монтажа. - Позволяет соединить несколько коробок для наружного монтажа. - Выполнена из материала PС+ASA, стойкого к УФ-излучению и появлению царапин.

Спецификация
Референсы на замену:
РеференсКоличествоРеференс на заменуКоличество на заменуДата замены
GSL000310C1GSL000300C130.09.2020
Технические характеристики
EC002328 Аксессуары для распределительных коробок/боксов для монтажа в стене/потолке
Степень защиты (IP) IP20
Цвет изделия Алюминий
Подходит для встраиваемой монтажной коробки Нет
Цвет Алюминий
Основные характеристики
Серия продукта Glossa
Серия Glossa
Тип продукта монтажная коробка
Дополнительные характеристики
Материал PC + ASA глянцевая
Сегмент рынка малые коммерческие предприятия рынок жилья
Тип монтажа открытый
Цветовой оттенок алюминий
Экологичность предложения
Директива ec rohs Соответствует
Информация об исключениях по регламенту rohs да
Не содержит ртути да
Профиль кругооборота N/A
Регламент reach Содержание особо опасных веществ не превышает пороговую величину
Гарантия на оборудование
Гарантия Срок гарантии на данное оборудование составляет 5 лет с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
Логистические данные Брутто
Тип упаковкиУровеньОписаниеКол-воЕд. изм.ШтрихкодДлинаШиринаВысотаЕд. изм.
размера		ВесЕд. изм
Веса
PCE
11шт.360648543755218.513.54.8 см. 0.047кг.
CAR
216шт.1360648543755937.218.610.6 см. 0.889кг.
BAG
396шт.4360648543755038.438.433.2 см. 5.855кг.
P12
41728шт.12080114.6 см. 123.387кг.
Логистические данные Нетто
Глубина 40 мм
Высота 83 мм
Вес 0.07 кг
Ширина 79 мм
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Дата документа: 16/09/2024
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Размер 318.59 MB
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Дата документа: 10/09/2024
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Размер 1.3 MB
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