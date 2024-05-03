GLOSSA Расширение КОРОБКИ наружного монтажа, АЛЮМИНИЙ
GLOSSA Расширение КОРОБКИ наружного монтажа, АЛЮМИНИЙ
Референс: GSL000300C
Расширение коробки Systeme Electric (ранее Schneider Electric) серии Glossa (цвет алюминий) наружного монтажа. - Позволяет соединить несколько коробок для наружного монтажа. - Выполнена из материала PС+ASA, стойкого к УФ-излучению и появлению царапин.
Спецификация
Референсы на замену:
|Референс
|Количество
|Референс на замену
|Количество на замену
|Дата замены
|GSL000310C
|1
|GSL000300C
|1
|30.09.2020
Технические характеристики
EC002328 Аксессуары для распределительных коробок/боксов для монтажа в стене/потолке
Степень защиты (IP) IP20
Цвет изделия Алюминий
Подходит для встраиваемой монтажной коробки Нет
Цвет Алюминий
Основные характеристики
Серия продукта Glossa
Серия Glossa
Тип продукта монтажная коробка
Дополнительные характеристики
Материал PC + ASA глянцевая
Сегмент рынка малые коммерческие предприятия рынок жилья
Тип монтажа открытый
Цветовой оттенок алюминий
Экологичность предложения
Директива ec rohs Соответствует
Информация об исключениях по регламенту rohs да
Не содержит ртути да
Профиль кругооборота N/A
Регламент reach Содержание особо опасных веществ не превышает пороговую величину
Гарантия на оборудование
Гарантия Срок гарантии на данное оборудование составляет 5 лет с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
Логистические данные Брутто
|Тип упаковки
|Уровень
|Описание
|Кол-во
|Ед. изм.
|Штрихкод
|Длина
|Ширина
|Высота
|Ед. изм.
размера
|Вес
|Ед. изм
Веса
PCE
|1
|—
|1
|шт.
|3606485437552
|18.5
|13.5
|4.8
|см.
|0.047
|кг.
CAR
|2
|—
|16
|шт.
|13606485437559
|37.2
|18.6
|10.6
|см.
|0.889
|кг.
BAG
|3
|—
|96
|шт.
|43606485437550
|38.4
|38.4
|33.2
|см.
|5.855
|кг.
P12
|4
|—
|1728
|шт.
|—
|120
|80
|114.6
|см.
|123.387
|кг.
Логистические данные Нетто
Глубина 40 мм
Высота 83 мм
Вес 0.07 кг
Ширина 79 мм
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