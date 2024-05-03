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GSL000302
GLOSSA 2-постовая РАМКА, горизонтальная, АЛЮМИНИЙ
GSL000302

GLOSSA 2-постовая РАМКА, горизонтальная, АЛЮМИНИЙ

Референс: GSL000302
Линейка Glossa
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Рамка Systeme Electric (ранее Schneider Electric) серии Glossa (цвет алюминий) двухместная. - Устанавливается в вертикальном положении. - Выполнена из материала PС+ASA, стойкого к УФ-излучению и появлению царапин. - Позволяет гармонично вписать электроустановочное изделие в интерьер помещения.

Спецификация
Референсы на замену:
РеференсКоличествоРеференс на заменуКоличество на заменуДата замены
WDE0003021GSL000302129.05.2020
Технические характеристики
EC000007 Рамка для электроустановочных устройств
Количество постов по вертикали 1
Количество модулей по горизонтали (для модульных серий) 2
Степень защиты (IP) IP20
Прозрачный Нет
Основные характеристики
Тип продукта рамка
Серия продукта Glossa
Дополнительные характеристики
Сегмент рынка рынок жилья малые коммерческие предприятия
Цветовой оттенок алюминий
Количество постов 2-постовая
Расстояние между центрами 71 мм
Материал PC + ASA глянцевая
Экологичность предложения
Информация об исключениях по регламенту rohs да
Не содержит ртути да
Регламент rohs китая Продукт вне сферы действия RoHS Китая. Декларация вещества дла сведения
Профиль кругооборота N/A
Директива ec rohs Соответствует
Гарантия на оборудование
Гарантия Срок гарантии на данное оборудование составляет 5 лет с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
Логистические данные Брутто
Тип упаковкиУровеньОписаниеКол-воЕд. изм.ШтрихкодДлинаШиринаВысотаЕд. изм.
размера		ВесЕд. изм
Веса
PCE
11шт.360648065859422.810.51.3 см. 0.023кг.
CAR
230шт.1360648065859137.218.610.6 см. 0.818кг.
BAG
3180шт.4360648065859238.438.433.2 см. 5.43кг.
P12
43240шт.12080114.6 см. 115.731кг.
Логистические данные Нетто
Глубина 12 мм
Высота 82 мм
Вес 0.023 кг
Ширина 154 мм
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Тип документа
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Каталог
Каталог электроустановочных изделий 2024
Дата документа: 03/05/2024
Формат PDF
Размер 92.61 MB
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Электроустановочные изделия производства Systeme Electric
Дата документа: 16/09/2024
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Размер 318.59 MB
Электроустановочные изделия производства Systeme Electric
Официальные письма
Отказное письмо для позиций, не требующих сертификатов
Дата документа: 10/09/2024
Формат PDF
Размер 1.3 MB
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