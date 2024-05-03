РОЗЕТКА двойная без заземления
РОЗЕТКА двойная без заземления
Референс: GSL000320
Розетка двойная Systeme Electric (ранее Schneider Electric) серии Glossa (в сборе, цвет алюминий) без заземления и без шторок подходит для сетей 250 В, на ток 16 А. - Выполнен из материала PС+ASA, стойкого к УФ-излучению и появлению царапин. - Эргономичные клеммы розеток расположены в один ряд. - Двойная розетка позволяет подключить два устройства в одном месте.
Спецификация
Референсы на замену:
|Референс
|Количество
|Референс на замену
|Количество на замену
|Дата замены
|WDE000320
|1
|GSL000320
|1
|29.05.2020
Технические характеристики
EC000125 Розетка силовая (штепсельная)
С сигнальной лампой (индикатором) Нет
С ориентационной подсветкой Нет
С встроенным зарядным устройством USB Нет
С выталкивателем Нет
Основные характеристики
Серия Glossa
Тип продукта двойная розетка
Конфигурация выходных полюсов 2P
Серия продукта Glossa
Стандартное описание розетки без заземляющего контакта
Дополнительные характеристики
Соединения – клеммы винтовые зажимы 2.5-2.5 мм² жесткий кабель винтовые зажимы 2.5-2.5 мм² гибкий кабель
Тип монтажа скрытый
Глубина встраивания 25 мм
Номинальный ток 16 A
Цветовой оттенок алюминий
Условия эксплуатации
Степень защиты ip IP20
Стандарты TP TС 004/2011
Сертификаты EAC
Гарантия на оборудование
Гарантия Срок гарантии на данное оборудование составляет 5 лет с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
Экологичность предложения
Экологическая отчетнсть ENVPEP130201EN
Регламент reach Содержание особо опасных веществ не превышает пороговую величину
Не содержит ртути да
Директива ec rohs Соответствует
Статус устойчивого продукта Грин Премиум продукция
Логистические данные Брутто
|Тип упаковки
|Уровень
|Описание
|Кол-во
|Ед. изм.
|Штрихкод
|Длина
|Ширина
|Высота
|Ед. изм.
размера
|Вес
|Ед. изм
Веса
PCE
|1
|—
|1
|шт.
|3606480658730
|20
|12.5
|4.2
|см.
|0.069
|кг.
CAR
|2
|—
|15
|шт.
|13606480658737
|37.2
|18.6
|10.6
|см.
|1.177
|кг.
BAG
|3
|—
|90
|шт.
|43606480658738
|38.4
|38.4
|33.2
|см.
|7.585
|кг.
P12
|4
|—
|1620
|шт.
|—
|120
|80
|114.6
|см.
|154.513
|кг.
Логистические данные Нетто
Глубина 40 мм
Высота 112 мм
Вес 0.071 кг
Ширина 82 мм
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Тип документа
Каталог
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Дата документа: 03/05/2024
Формат PDF
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Дата документа: 16/09/2024
Формат ZIP
Размер 318.59 MB
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Техническая документация
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Дата документа: 16/10/2023
Формат PDF
Размер 323.87 kB
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