РОЗЕТКА двойная с заземлением
РОЗЕТКА двойная с заземлением
Референс: GSL000324
Розетка двойная Systeme Electric (ранее Schneider Electric) серии Glossa (в сборе, цвет алюминий) с заземлением, без шторок подходит для сетей 250 В, на ток 16 А. - Заземляющий контакт обеспечивает дополнительную защиту от удара электрическим током. При наличии заземления электрический потенциал уходит в землю, защищая человека. - Выполнен из материала PС+ASA, стойкого к УФ-излучению и появлению царапин. - Двойная розетка позволяет подключить два устройства в одном месте.
Спецификация
Референсы на замену:
|Референс
|Количество
|Референс на замену
|Количество на замену
|Дата замены
|WDE000324
|1
|GSL000324
|1
|29.05.2020
Технические характеристики
EC000125 Розетка силовая (штепсельная)
С сигнальной лампой (индикатором) Нет
С ориентационной подсветкой Нет
С встроенным зарядным устройством USB Нет
С выталкивателем Нет
Основные характеристики
Стандартное описание розетки с заземляющим контактом
Серия продукта Glossa
Тип продукта двойная розетка
Конфигурация выходных полюсов 2P + E
Серия Glossa
Дополнительные характеристики
Глубина встраивания 25 мм
Номинальный ток 16 A
[ue] номинальное рабочее напряжение 250 V переменный ток
Режим фиксации винтами лапками
Сегмент рынка малые коммерческие предприятия рынок жилья
Условия эксплуатации
Стандарты TP TС 004/2011
Сертификаты EAC
Степень защиты ip IP20
Экологичность предложения
Информация об исключениях по регламенту rohs да
Регламент reach Содержание особо опасных веществ не превышает пороговую величину
Регламент rohs китая Продукт вне сферы действия RoHS Китая. Декларация вещества дла сведения
Профиль кругооборота N/A
Не содержит ртути да
Гарантия на оборудование
Гарантия Срок гарантии на данное оборудование составляет 5 лет с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
Логистические данные Брутто
|Тип упаковки
|Уровень
|Описание
|Кол-во
|Ед. изм.
|Штрихкод
|Длина
|Ширина
|Высота
|Ед. изм.
размера
|Вес
|Ед. изм
Веса
PCE
|1
|—
|1
|шт.
|3606480658747
|20
|12.5
|5
|см.
|0.079
|кг.
CAR
|2
|—
|10
|шт.
|13606480658744
|37.2
|18.6
|10.6
|см.
|0.936
|кг.
BAG
|3
|—
|60
|шт.
|43606480658745
|38.4
|38.4
|33.2
|см.
|6.137
|кг.
P12
|4
|—
|1080
|шт.
|—
|120
|80
|114.6
|см.
|128.454
|кг.
Логистические данные Нетто
Глубина 48 мм
Высота 112 мм
Вес 0.086 кг
Ширина 82 мм
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Размер 318.59 MB
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