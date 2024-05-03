РОЗЕТКА двойная с з/к со шторками
РОЗЕТКА двойная с з/к со шторками
Референс: GSL000326
Розетка двойная Systeme Electric (ранее Schneider Electric) серии Glossa (в сборе, цвет алюминий) с заземлением и шторками подходит для сетей 250 В, на ток 16 А. - Заземляющий контакт обеспечивает дополнительную защиту от удара электрическим током. При наличии заземления электрический потенциал уходит в землю, защищая человека. - Выполнен из материала PС+ASA, стойкого к УФ-излучению и появлению царапин. - Двойная розетка позволяет подключить два устройства в одном месте.
Спецификация
Референсы на замену:
|Референс
|Количество
|Референс на замену
|Количество на замену
|Дата замены
|WDE000326
|1
|GSL000326
|1
|29.05.2020
Технические характеристики
EC000125 Розетка силовая (штепсельная)
С сигнальной лампой (индикатором) Нет
С ориентационной подсветкой Нет
С встроенным зарядным устройством USB Нет
С выталкивателем Нет
Основные характеристики
Стандартное описание розетки с заземляющим контактом
Конфигурация выходных полюсов 2P + PE, со шторками
Серия Glossa
Тип продукта двойная розетка
Серия продукта Glossa
Дополнительные характеристики
Номинальный ток 16 A
Сегмент рынка малые коммерческие предприятия рынок жилья
Глубина встраивания 25 мм
[ue] номинальное рабочее напряжение 250 V переменный ток
Комплектация изделия механизм в сборе
Условия эксплуатации
Стандарты TP TС 004/2011
Степень защиты ip IP20
Сертификаты EAC
Экологичность предложения
Регламент reach Содержание особо опасных веществ не превышает пороговую величину
Не содержит ртути да
Экологическая отчетнсть ENVPEP130201EN
Статус устойчивого продукта Грин Премиум продукция
Регламент rohs китая Продукт вне сферы действия RoHS Китая. Декларация вещества дла сведения
Гарантия на оборудование
Гарантия Срок гарантии на данное оборудование составляет 5 лет с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
Логистические данные Брутто
|Тип упаковки
|Уровень
|Описание
|Кол-во
|Ед. изм.
|Штрихкод
|Длина
|Ширина
|Высота
|Ед. изм.
размера
|Вес
|Ед. изм
Веса
PCE
|1
|—
|1
|шт.
|3606480658754
|20
|12.5
|5
|см.
|0.081
|кг.
CAR
|2
|—
|10
|шт.
|13606480658751
|37.2
|18.6
|10.6
|см.
|0.949
|кг.
BAG
|3
|—
|60
|шт.
|43606480658752
|38.4
|38.4
|33.2
|см.
|6.217
|кг.
P12
|4
|—
|1080
|шт.
|—
|120
|80
|114.6
|см.
|129.891
|кг.
Логистические данные Нетто
Глубина 48 мм
Высота 112 мм
Вес 0.088 кг
Ширина 82 мм
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Дата документа: 03/05/2024
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Дата документа: 16/09/2024
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Размер 318.59 MB
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Дата документа: 16/10/2023
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Размер 323.87 kB
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