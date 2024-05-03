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GSL000329
Розетка USB A+C 45W «Glossa» С/У б/РАМКИ (230В, 2,4А)
GSL000329

Розетка USB A+C 45W «Glossa» С/У б/РАМКИ (230В, 2,4А)

Референс: GSL000329
Линейка Glossa

Розетка Systeme Electric (ранее Schneider Electric) серии Glossa (цвет алюминий) двойная USB с разъемами типа A+C высокоскоростная. - Самая современная USB-зарядка с двумя разъемами позволяет заряжать как стандартные мобильные устройства через разъем типа А, так и новейшие устройства с разъемом типа С. - Позволяет заряжать смартфоны последнего поколения, которые поддерживают функцию быстрой зарядки. - Мощность: тип-A – 7.5 Вт, тип-С - 45Вт. - Поддерживает современные протоколы быстрой зарядки QC, PD, последних версий. - Лицевые детали из качественного ABS-пластика, устойчивого к царапинам и УФ-излучению.

Спецификация
Технические характеристики
EC002949 USB розетка (зарядное устройство)
Степень защиты (IP) IP20
Цвет Алюминий
Частота 50-60
Макс. выход. ток 2250
Основные характеристики
Сегмент рынка Рынок жилья Малые коммерческие предприятия
Серия Glossa
Комплектация изделия механизм
Тип продукта USB-розетка
Выходной ток 2.25A
Дополнительные характеристики
Тип монтажа скрытый
Количество клемм 2 винтовые зажимы
Область применения зарядное устройство
Рабочая температура от +5 до +40 °C
Материал термопласт: центральная накладка
Условия эксплуатации
Стандарты TP TС 004/2011
Степень защиты ip IP20
Сертификаты EAC
Гарантия на оборудование
Гарантия Срок гарантии на данное оборудование составляет 5 лет с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
Логистические данные Брутто
Тип упаковкиУровеньОписаниеКол-воЕд. изм.ШтрихкодДлинаШиринаВысотаЕд. изм.
размера		ВесЕд. изм
Веса
PCE
11шт.36064822112859.57.55.5 см. 0.145кг.
CAR
28шт.1360648221128223.219.58.9 см. 1.263кг.
BAG
316шт.2360648221128940.424.210.6 см. 2.709кг.
P12
41440шт.3360648221128612080110.4 см. 261.783кг.
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Формат ZIP
Размер 318.59 MB
Электроустановочные изделия производства Systeme Electric
С-ТР ТС-ЭМС, С-ТР ТС-НВО
ЕАЭС RU С-RU.НА46.В.07778_24
Формат PDF
Размер 1.35 MB
Срок действия: 04/04/2024 - 03/04/2029
ЕАЭС RU С-RU.НА46.В.07778_24
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