ТЕРМОСТАТ электрон.тепл.пола с датч.,10A
ТЕРМОСТАТ электрон.тепл.пола с датч.,10A
Референс: GSL000338
GLOSSA ТЕРМОСТАТ электр.теплого пола с датчиком,от+5до+50°C,10A,в сборе,АЛЮМИНИЙ
Спецификация
Референсы на замену:
|Референс
|Количество
|Референс на замену
|Количество на замену
|Дата замены
|WDE000338
|1
|GSL000338
|1
|29.05.2020
Технические характеристики
EC010927 Комнатный терморегулятор / термостат
Глубина 41
Номинальный ток (A) 10
Макс. значение диапазона измерения 50
Степень защиты (IP) IP20
Основные характеристики
Серия Glossa
Предоставленное оборудование switch Вкл.-Откл.
Тип защиты защита от перенапряжения
Область применения управление температурой
Тип продукта термостат теплого пола
Дополнительные характеристики
Диапазон настройки температуры 5-50 °C
Соединения – клеммы винтовые зажимы 2.5-2.5 мм² жесткий кабель винтовые зажимы 2.5-2.5 мм² гибкий кабель
Режим фиксации винтами
[ue] номинальное рабочее напряжение 230 В переменный ток
Сегмент рынка рынок жилья малые коммерческие предприятия
Условия эксплуатации
Степень защиты ip IP20
Стандарты TP TС 004/2011
Экологичность предложения
Регламент reach Содержание особо опасных веществ превышает пороговую величину
Не содержит ртути да
Информация об исключениях по регламенту rohs да
Директива ec rohs Соответствует
Регламент rohs китая Продукт вне сферы действия RoHS Китая. Декларация вещества дла сведения
Гарантия на оборудование
Гарантия Срок гарантии на данное оборудование составляет 5 лет с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
Логистические данные Брутто
|Тип упаковки
|Уровень
|Описание
|Кол-во
|Ед. изм.
|Штрихкод
|Длина
|Ширина
|Высота
|Ед. изм.
размера
|Вес
|Ед. изм
Веса
PCE
|1
|—
|1
|шт.
|3606480658679
|12.3
|10
|5.7
|см.
|0.271
|кг.
CAR
|2
|—
|4
|шт.
|13606480658676
|18.6
|18.6
|10.6
|см.
|1.186
|кг.
BAG
|3
|—
|48
|шт.
|43606480658677
|38.4
|38.4
|33.2
|см.
|14.756
|кг.
P12
|4
|—
|864
|шт.
|—
|120
|80
|114.6
|см.
|283.603
|кг.
Логистические данные Нетто
Глубина 41 мм
Высота 82 мм
Вес 0.232 кг
Ширина 82 мм
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