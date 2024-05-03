РОЗЕТКА с заземлением
РОЗЕТКА с заземлением
Референс: GSL000342
Розетка Systeme Electric (ранее Schneider Electric) серии Glossa (в сборе, цвет алюминий) одинарная без заземления и без шторок подходит для сетей 250 В, на ток 16 А. - Выполнен из материала PС+ASA, стойкого к УФ-излучению и появлению царапин. - Эргономичные клеммы розеток расположены в один ряд.
Спецификация
Референсы на замену:
|Референс
|Количество
|Референс на замену
|Количество на замену
|Дата замены
|WDE000342
|1
|GSL000342
|1
|29.05.2020
Технические характеристики
EC000125 Розетка силовая (штепсельная)
С сигнальной лампой (индикатором) Нет
С ориентационной подсветкой Нет
С встроенным зарядным устройством USB Нет
С выталкивателем Нет
Основные характеристики
Стандартное описание розетки с заземляющим контактом
Серия продукта Glossa
Тип продукта одна розетка
Конфигурация выходных полюсов 2P + E
Серия Glossa
Дополнительные характеристики
Материал PC + ASA глянцевая
Глубина встраивания 28 мм
Режим фиксации винтами лапками
Тип монтажа скрытый
Соединения – клеммы винтовые зажимы 2.5-2.5 мм² жесткий кабель винтовые зажимы 2.5-2.5 мм² гибкий кабель
Условия эксплуатации
Сертификаты EAC
Стандарты TP TС 004/2011
Степень защиты ip IP20
Экологичность предложения
Статус устойчивого продукта Грин Премиум продукция
Директива ec rohs Соответствует
Регламент rohs китая Продукт вне сферы действия RoHS Китая. Декларация вещества дла сведения
Профиль кругооборота N/A
Информация об исключениях по регламенту rohs да
Гарантия на оборудование
Гарантия Срок гарантии на данное оборудование составляет 5 лет с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
Логистические данные Брутто
|Тип упаковки
|Уровень
|Описание
|Кол-во
|Ед. изм.
|Штрихкод
|Длина
|Ширина
|Высота
|Ед. изм.
размера
|Вес
|Ед. изм
Веса
PCE
|1
|—
|1
|шт.
|3606480658709
|16
|11.5
|4.2
|см.
|0.079
|кг.
CAR
|2
|—
|15
|шт.
|13606480658706
|37.2
|18.6
|10.6
|см.
|1.329
|кг.
BAG
|3
|—
|90
|шт.
|43606480658707
|38.4
|38.4
|33.2
|см.
|8.496
|кг.
P12
|4
|—
|1620
|шт.
|—
|120
|80
|114.6
|см.
|170.919
|кг.
Логистические данные Нетто
Глубина 40 мм
Высота 82 мм
Вес 0.086 кг
Ширина 82 мм
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Дата документа: 03/05/2024
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Размер 318.59 MB
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Размер 323.87 kB
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