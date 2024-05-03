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GSL000343
РОЗЕТКА с заземлением
GSL000343

РОЗЕТКА с заземлением

Референс: GSL000343
Линейка Glossa
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Механизм Systeme Electric (ранее Schneider Electric) серии Glossa (цвет алюминий) розетки одинарной с заземлением и без шторок подходит для сетей 250 В, на ток 16 А. - Заземляющий контакт обеспечивает дополнительную защиту от удара электрическим током. При наличии заземления электрический потенциал уходит в землю, защищая человека. - Выполнен из материала PС+ASA, стойкого к УФ-излучению и появлению царапин. - Эргономичные клеммы розеток расположены в один ряд.

Спецификация
Референсы на замену:
РеференсКоличествоРеференс на заменуКоличество на заменуДата замены
WDE0003431GSL000343129.05.2020
Технические характеристики
EC000125 Розетка силовая (штепсельная)
С сигнальной лампой (индикатором) Нет
С ориентационной подсветкой Нет
С встроенным зарядным устройством USB Нет
С выталкивателем Нет
Основные характеристики
Серия продукта Glossa
Тип продукта одна розетка
Конфигурация выходных полюсов 2P + E
Серия Glossa
Стандартное описание розетки с заземляющим контактом
Дополнительные характеристики
Номинальный ток 16 A
Режим фиксации винтами лапками
Комплектация изделия механизм
Сегмент рынка малые коммерческие предприятия рынок жилья
Цветовой оттенок алюминий
Условия эксплуатации
Сертификаты EAC
Стандарты TP TС 004/2011
Степень защиты ip IP20
Экологичность предложения
Профиль кругооборота N/A
Не содержит ртути да
Информация об исключениях по регламенту rohs да
Экологическая отчетнсть ENVPEP130201EN
Директива ec rohs Соответствует
Гарантия на оборудование
Гарантия Срок гарантии на данное оборудование составляет 5 лет с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
Логистические данные Брутто
Тип упаковкиУровеньОписаниеКол-воЕд. изм.ШтрихкодДлинаШиринаВысотаЕд. изм.
размера		ВесЕд. изм
Веса
PCE
11шт.36064806584641610.54.2 см. 0.067кг.
CAR
220шт.1360648065846137.218.68 см. 1.469кг.
BAG
3160шт.4360648065846238.438.433.2 см. 12.275кг.
P12
42880шт.12080114.6 см. 238.943кг.
Логистические данные Нетто
Глубина 40 мм
Высота 71 мм
Вес 0.073 кг
Ширина 71 мм
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Формат PDF
Размер 323.87 kB
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