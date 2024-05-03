РОЗЕТКА с заземлением
РОЗЕТКА с заземлением
Референс: GSL000343
Механизм Systeme Electric (ранее Schneider Electric) серии Glossa (цвет алюминий) розетки одинарной с заземлением и без шторок подходит для сетей 250 В, на ток 16 А. - Заземляющий контакт обеспечивает дополнительную защиту от удара электрическим током. При наличии заземления электрический потенциал уходит в землю, защищая человека. - Выполнен из материала PС+ASA, стойкого к УФ-излучению и появлению царапин. - Эргономичные клеммы розеток расположены в один ряд.
Спецификация
Референсы на замену:
|Референс
|Количество
|Референс на замену
|Количество на замену
|Дата замены
|WDE000343
|1
|GSL000343
|1
|29.05.2020
Технические характеристики
EC000125 Розетка силовая (штепсельная)
С сигнальной лампой (индикатором) Нет
С ориентационной подсветкой Нет
С встроенным зарядным устройством USB Нет
С выталкивателем Нет
Основные характеристики
Серия продукта Glossa
Тип продукта одна розетка
Конфигурация выходных полюсов 2P + E
Серия Glossa
Стандартное описание розетки с заземляющим контактом
Дополнительные характеристики
Номинальный ток 16 A
Режим фиксации винтами лапками
Комплектация изделия механизм
Сегмент рынка малые коммерческие предприятия рынок жилья
Цветовой оттенок алюминий
Условия эксплуатации
Сертификаты EAC
Стандарты TP TС 004/2011
Степень защиты ip IP20
Экологичность предложения
Профиль кругооборота N/A
Не содержит ртути да
Информация об исключениях по регламенту rohs да
Экологическая отчетнсть ENVPEP130201EN
Директива ec rohs Соответствует
Гарантия на оборудование
Гарантия Срок гарантии на данное оборудование составляет 5 лет с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
Логистические данные Брутто
|Тип упаковки
|Уровень
|Описание
|Кол-во
|Ед. изм.
|Штрихкод
|Длина
|Ширина
|Высота
|Ед. изм.
размера
|Вес
|Ед. изм
Веса
PCE
|1
|—
|1
|шт.
|3606480658464
|16
|10.5
|4.2
|см.
|0.067
|кг.
CAR
|2
|—
|20
|шт.
|13606480658461
|37.2
|18.6
|8
|см.
|1.469
|кг.
BAG
|3
|—
|160
|шт.
|43606480658462
|38.4
|38.4
|33.2
|см.
|12.275
|кг.
P12
|4
|—
|2880
|шт.
|—
|120
|80
|114.6
|см.
|238.943
|кг.
Логистические данные Нетто
Глубина 40 мм
Высота 71 мм
Вес 0.073 кг
Ширина 71 мм
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Дата документа: 03/05/2024
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Дата документа: 16/09/2024
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Размер 318.59 MB
Электроустановочные изделия производства Systeme Electric
Техническая документация
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Дата документа: 16/10/2023
Формат PDF
Размер 323.87 kB
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