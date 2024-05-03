1-клавишный ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ, сх.6
1-клавишный ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ, сх.6
Референс: GSL000361
Механизм Systeme Electric (ранее Schneider Electric) серии Glossa (цвет алюминий) переключателя 1-клавишного подходит для сетей 250 В, на ток 10 А. - Переключатель позволяют управлять одним источником света с двух точек. - Выполнен из материала PС+ASA, стойкого к УФ-излучению и появлению царапин. - Эргономичные клеммы расположены в два ряда: сверху и снизу.
Спецификация
Референсы на замену:
|Референс
|Количество
|Референс на замену
|Количество на замену
|Дата замены
|WDE000361
|1
|GSL000361
|1
|29.05.2020
Технические характеристики
EC001590 Выключатель / Переключатель
Сигнальный контакт состояния Нет
Вид/марка материала Термопласт
Высота устройства 70.8
Номинальный ток (A) 10
Основные характеристики
Тип продукта выключатель нагрузки
Серия продукта Glossa
Область применения управление
Дополнительные характеристики
Режим фиксации винтами лапками
Сегмент рынка рынок жилья малые коммерческие предприятия
Материал центре пластины: PC + ASA монт. рама: оцинкованная сталь
Локальная индикация без
Функция переключения 1-полюсный на 2 направления
Условия эксплуатации
Степень защиты ip IP20
Сертификаты EAC
Стандарты TP TС 004/2011
Экологичность предложения
Экологическая отчетнсть ENVPEP130201EN
Не содержит ртути да
Регламент reach Содержание особо опасных веществ не превышает пороговую величину
Информация об исключениях по регламенту rohs да
Профиль кругооборота N/A
Гарантия на оборудование
Гарантия Срок гарантии на данное оборудование составляет 5 лет с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
Логистические данные Брутто
|Тип упаковки
|Уровень
|Описание
|Кол-во
|Ед. изм.
|Штрихкод
|Длина
|Ширина
|Высота
|Ед. изм.
размера
|Вес
|Ед. изм
Веса
PCE
|1
|—
|1
|шт.
|3606480658389
|16
|10.5
|4
|см.
|0.071
|кг.
CAR
|2
|—
|20
|шт.
|13606480658386
|37.2
|18.6
|8
|см.
|1.541
|кг.
BAG
|3
|—
|160
|шт.
|43606480658387
|38.4
|38.4
|33.2
|см.
|12.853
|кг.
P12
|4
|—
|2880
|шт.
|—
|120
|80
|114.6
|см.
|249.34
|кг.
Логистические данные Нетто
Глубина 38.5 мм
Высота 71 мм
Вес 0.073 кг
Ширина 71 мм
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Техническая документация
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Размер 487.33 kB
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