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GSL000365
2-клавишный ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ, сх.6
GSL000365

2-клавишный ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ, сх.6

Референс: GSL000365
Линейка Glossa

Механизм Systeme Electric (ранее Schneider Electric) серии Glossa (цвет алюминий) переключателя 2-клавишного подходит для сетей 250 В, на ток 10 А. - Переключатель позволяют управлять одним источником света с двух точек. - Выполнен из материала PС+ASA, стойкого к УФ-излучению и появлению царапин. - Эргономичные клеммы расположены в два ряда: сверху и снизу.

Спецификация
Технические характеристики
EC001590 Выключатель / Переключатель
Сигнальный контакт состояния Нет
Вид/марка материала Термопласт
Высота устройства 70.8
Номинальный ток (A) 10
Основные характеристики
Область применения управление
Тип продукта выключатель нагрузки
Серия продукта Glossa
Дополнительные характеристики
Комплектация изделия механизм
Номинальный ток 16 A
Глубина встраивания 22.6 мм
Режим фиксации лапками винтами
Тип монтажа скрытый
Условия эксплуатации
Сертификаты EAC
Степень защиты ip IP20
Стандарты TP TС 004/2011
Экологичность предложения
Директива ec rohs Соответствует
Не содержит ртути да
Статус устойчивого продукта Грин Премиум продукция
Информация об исключениях по регламенту rohs да
Регламент rohs китая Продукт вне сферы действия RoHS Китая. Декларация вещества дла сведения
Гарантия на оборудование
Гарантия Срок гарантии на данное оборудование составляет 5 лет с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
Логистические данные Брутто
Тип упаковкиУровеньОписаниеКол-воЕд. изм.ШтрихкодДлинаШиринаВысотаЕд. изм.
размера		ВесЕд. изм
Веса
PCE
11шт.36064806584021610.54 см. 0.078кг.
CAR
220шт.1360648065840937.218.68 см. 1.674кг.
BAG
3160шт.4360648065840038.438.433.2 см. 13.915кг.
P12
42880шт.12080114.6 см. 268.463кг.
Логистические данные Нетто
Глубина 38.5 мм
Высота 71 мм
Вес 0.084 кг
Ширина 71 мм
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Формат ZIP
Размер 318.59 MB
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Техническая документация
Выключатели и переключатели серии Glossa
Дата документа: 10/11/2023
Формат PDF
Размер 487.33 kB
Выключатели и переключатели серии Glossa
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