Перекрестный ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ, сх.7
Перекрестный ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ, сх.7
Референс: GSL000371
Механизм Systeme Electric (ранее Schneider Electric) серии Glossa (цвет алюминий) переключателя 1-клавишного перекрёстного подходит для сетей 250 В, на ток 10 А. - Переключатель позволяют управлять одним источником света с двух точек. - Выполнен из материала PС+ASA, стойкого к УФ-излучению и появлению царапин. - Эргономичные клеммы расположены в два ряда: сверху и снизу.
Спецификация
Референсы на замену:
|Референс
|Количество
|Референс на замену
|Количество на замену
|Дата замены
|WDE000371
|1
|GSL000371
|1
|29.05.2020
Технические характеристики
EC001590 Выключатель / Переключатель
Сигнальный контакт состояния Нет
Вид/марка материала Термопласт
Высота устройства 70.8
Номинальный ток (A) 10
Основные характеристики
Область применения управление
Серия продукта Glossa
Тип продукта выключатель нагрузки
Дополнительные характеристики
Глубина встраивания 22.6 мм
Комплектация изделия механизм
Сегмент рынка рынок жилья малые коммерческие предприятия
Режим фиксации лапками винтами
Материал центре пластины: PC + ASA монт. рама: оцинкованная сталь
Условия эксплуатации
Сертификаты EAC
Степень защиты ip IP20
Стандарты TP TС 004/2011
Экологичность предложения
Не содержит ртути да
Регламент reach Содержание особо опасных веществ не превышает пороговую величину
Информация об исключениях по регламенту rohs да
Директива ec rohs Соответствует
Профиль кругооборота N/A
Гарантия на оборудование
Гарантия Срок гарантии на данное оборудование составляет 5 лет с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
Логистические данные Брутто
|Тип упаковки
|Уровень
|Описание
|Кол-во
|Ед. изм.
|Штрихкод
|Длина
|Ширина
|Высота
|Ед. изм.
размера
|Вес
|Ед. изм
Веса
PCE
|1
|—
|1
|шт.
|3606480658419
|16
|10.5
|4
|см.
|0.072
|кг.
CAR
|2
|—
|20
|шт.
|13606480658416
|37.2
|18.6
|8
|см.
|1.563
|кг.
BAG
|3
|—
|160
|шт.
|43606480658417
|38.4
|38.4
|33.2
|см.
|13.024
|кг.
P12
|4
|—
|2880
|шт.
|—
|120
|80
|114.6
|см.
|252.421
|кг.
Логистические данные Нетто
Глубина 38.5 мм
Высота 71 мм
Вес 0.076 кг
Ширина 71 мм
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Дата документа: 03/05/2024
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Техническая документация
Выключатели и переключатели серии Glossa
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Формат PDF
Размер 487.33 kB
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