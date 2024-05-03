РОЗЕТКА телефонная RJ11
РОЗЕТКА телефонная RJ11
Референс: GSL000381T
Механизм Systeme Electric (ранее Schneider Electric) серии Glossa (цвет алюминий) розетки телефонной с разъёмом RJ11 предназначен для удобного и быстрого подключения вашего телефона, модема или факса к телефонной сети. - Выполнен из материала PС+ASA, стойкого к УФ-излучению и появлению царапин.
Спецификация
Референсы на замену:
|Референс
|Количество
|Референс на замену
|Количество на замену
|Дата замены
|WDE000381
|1
|GSL000381T
|1
|29.05.2020
Технические характеристики
EC001264 Розетки телекоммуникационные (телефон/компьютер)
Цветовая кодировка Да
Степень защиты (IP) IP20
Материал Пластик
Цвет изделия Алюминий
Основные характеристики
Цветовой оттенок Алюминий
Тип продукта телефонное розетка
Область применения связь
Серия Glossa Glossa
Комплектация изделия механизм с крепежной рамой и центральной платой
Дополнительные характеристики
Материал монт. рама: оцинкованная сталь крышка механизма: PC + ASA глянцевое
Вес нетто 0.055 кг
Направление установки прямой
Маркировка цветовая кодировка
Сегмент рынка Малые коммерческие предприятия Жилищный сектор
Условия эксплуатации
Степень защиты ip IP20
Гарантия на оборудование
Гарантия Срок гарантии на данное оборудование составляет 5 лет с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
Логистические данные Брутто
|Тип упаковки
|Уровень
|Описание
|Кол-во
|Ед. изм.
|Штрихкод
|Длина
|Ширина
|Высота
|Ед. изм.
размера
|Вес
|Ед. изм
Веса
PCE
|1
|—
|1
|шт.
|3606480658488
|16
|10.5
|3.6
|см.
|0.056
|кг.
CAR
|2
|—
|10
|шт.
|13606480658485
|18.6
|18.6
|8
|см.
|0.645
|кг.
BAG
|3
|—
|160
|шт.
|43606480658486
|38.4
|38.4
|33.2
|см.
|10.836
|кг.
P12
|4
|—
|2880
|шт.
|—
|120
|80
|114.6
|см.
|213.042
|кг.
Логистические данные Нетто
Глубина 35 мм
Высота 71 мм
Ширина 71 мм
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Электроустановочные изделия производства Systeme Electric
Техническая документация
Розетки компьютерные и телефонные серии Glossa
Дата документа: 10/11/2023
Формат PDF
Размер 339.88 kB
Розетки компьютерные и телефонные серии Glossa
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