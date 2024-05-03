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GSL000397
TV-SAT РОЗЕТКА одиночная 1DB
GSL000397

TV-SAT РОЗЕТКА одиночная 1DB

Референс: GSL000397
Линейка Glossa

Механизм Systeme Electric (ранее Schneider Electric) серии Glossa (цвет алюминий) розетки TV-SAT оконечной 1DB предназначен для подключения бытовой теле-, видео- и радиоаппаратуры к антенному кабелю при внутренней установке в жилых, общественных и промышленных помещениях. - Оконечная розетка может устанавливаться как отдельно, так и в конце подключения «в линию» - Выполнен из материала PС+ASA, стойкого к УФ-излучению и появлению царапин.

Спецификация
Технические характеристики
EC000439 Розетка антенная (TV/ТВ/SAT/FM/R/Радио)
Тип комплектации Механизм с накладкой
Цвет изделия Алюминий
Количество выходов 2
Частота 5-862
Основные характеристики
Tv гнездо оконечная розетка
Область применения media device support
Серия продукта Glossa
Серия Glossa
Тип продукта розетка TV/SAT
Дополнительные характеристики
Тип монтажа скрытый
Комплектация изделия механизм с крепежной рамой и центральной платой
Сегмент рынка рынок жилья малые коммерческие предприятия
Глубина встраивания 29 мм
Разъём sat розетка типа F
Условия эксплуатации
Здоровье и проблемы окружающей среды не содержащий галогенов
Степень защиты ip IP20
Экологичность предложения
Информация об исключениях по регламенту rohs да
Профиль кругооборота N/A
Регламент rohs китая Продукт вне сферы действия RoHS Китая. Декларация вещества дла сведения
Регламент reach Содержание особо опасных веществ превышает пороговую величину
Директива ec rohs Соответствует
Гарантия на оборудование
Гарантия Срок гарантии на данное оборудование составляет 5 лет с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
Логистические данные Брутто
Тип упаковкиУровеньОписаниеКол-воЕд. изм.ШтрихкодДлинаШиринаВысотаЕд. изм.
размера		ВесЕд. изм
Веса
PCE
11шт.36064806585561610.54.4 см. 0.116кг.
CAR
210шт.1360648065855318.618.68 см. 1.243кг.
BAG
3160шт.4360648065855438.438.433.2 см. 20.406кг.
P12
42880шт.12080114.6 см. 385.295кг.
Логистические данные Нетто
Глубина 42 мм
Высота 64 мм
Вес 0.106 кг
Ширина 70 мм
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Дата документа: 16/09/2024
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Размер 318.59 MB
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Дата документа: 10/09/2024
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Размер 1.3 MB
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